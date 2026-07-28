Choque vecinal por la construcción de un polideportivo junto al Canòdrom de Barcelona

Los vecinos de ocho bloques de pisos del barrio del Congrés, en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, se han organizado para torpedear la construcción de un polideportivo público frente a sus casas que es fruto precisamente de una propuesta surgida y votada por el barrio. Los inmuebles suman una setentena de hogares, en el cruce de las calles Concepció Arenal y Can Ros. En una reunión este abril aprobaron por mayoría buscarse un abogado para intentar parar la sustitución de unas pistas de padel y tenis que tienen debajo de casa por un moderno complejo municipal. Este junio han dado un paso más. Bajo el nombre de Comunidad de Propietarios de Concepción Arenal, han presentado al Ayuntamiento de Barcelona un escrito de alegaciones contra el polideportivo previsto en la calle Can Ros número 26, entre la plaza del Canòdrom y la avenida Meridiana.

El equipamiento nace, paradójicamente, de una reivindicación ciudadana. La Asociación Deportiva Fútbol Sala Arrels presentó la propuesta del pabellón en los Presupuestos Participativos 2024-2027, con el apoyo de la Asociación Vecinal (AVV) Congrés - Indians. Recibió 2.203 votos a favor y fue "la segunda propuesta más votada del distrito de Sant Andreu y la quinta más valorada en el conjunto de la ciudad". Obtuvo una asignación presupuestaria de 880.000 euros para la redacción del anteproyecto, que está actualmente en curso. La previsión es que esté finalizado en abril de 2027, mientras que el proyecto definitivo se espera para abril de 2028. Se construiría e inauguraría, así pues, el próximo mandato. Fuentes municipales defienden que “se trata de un proyecto con un amplio apoyo entre el vecindario del barrio, el cual hacía más de 20 años que reclamaba un polideportivo de este tipo al no disponer de ningún equipamiento deportivo municipal en la zona”.

La AVV confirma a este diario que forma parte de la comisión que valora este proyecto y que está "totalmente a favor de la construcción" del polideportivo. "Sabemos que hay un grupo opositor y vimos sus quejas en la Audiencia Pública del distrito, pero no se han puesto en contacto con nosotros directamente", expone un portavoz. Los trámites para desencallar el polideportivo empezaron en abril de 2015 con la recalificación del solar municipal como equipamiento en vez de zona verde. Forma parte de una gran pastilla de terrenos para servicios públicos largamente reclamada.

Eulogio Gallego del Águila, abogado del Bufete EUROPEO y representante de los vecinos contrarios al equipamiento, desgrana a EL PERIÓDICO que la instancia presentada pide formalmente al Ayuntamiento de Barcelona que abandone el proyecto o, si no es posible, que suspenda cualquier avance hasta que se incorporen los estudios y garantías necesarios. Sus representados también exigen que se les notifique la decisión final y el estado de tramitación de todo el expediente.

Miedo al ruido y al trajín de coches

La movilización de estos vecinos comenzó con una recogida de firmas en 2014, que reunió más de 1.300 apoyos contra la recalificación del solar. Ahora las alegaciones se centran en que la actuación puede generar impactos urbanísticos, ambientales, de movilidad y de calidad residencial. Según expone el letrado, la principal preocupación de sus representados es que el cambio de uso y de usuarios genere ruido. Mientras ahora un perfil de público muy diverso y más bien sénior puede acceder a jugar con raqueta, "el uso de las futuras instalaciones será mayoritariamente juvenil", dice. Otra de las preocupaciones de los afectados es la movilidad, ya que el nuevo edificio incluye un aparcamiento: "Implicará un flujo de vehículos en el corazón del barrio que los vecinos creen que el barrio no podrá absorber", sostiene el abogado. Asimismo, expresa serias dudas sobre la viabilidad técnica y económica del plan y apunta que "un proyecto ambicioso no se puede hacer de cualquier manera".

Ubicación del polideportivo controvertido en Carrer de Can Ros, 23, Sant Andreu, 08027 Barcelona.

Laia Espinal, vecina de 40 años y que ha vivido toda la vida en el barrio, expresa a este diario sus preocupaciones. Por una parte, recalca que ahora el recinto de tenis queda cerrado por la noche, evitando todo tipo de ruidos, mientras que, por el contrario, cree que el polideportivo "generará molestias acústicas tanto de día como de noche", aunque tenga un horario oficial. Por otra parte, alerta que hay indicios de restos arqueológicos bajo las pistas de tenis, donde antiguamente hubo una masía y podría haber habido antes una villa romana. En este sentido, las alegaciones solicitan la realización previa de prospecciones o estudios arqueológicos y luego un informe específico sobre la "compatibilidad patrimonial" de las obras y los vestigios que se hallen.

Por otro lado, la comunidad de propietarios advierte que la sustitución conlleva suprimir la actual vegetación y que una colonia de vencejo común que se alimenta en los árboles de la zona. "Las pistas de tenis y pádel preservan mejor el entorno natural que una gran construcción arquitectónica", sostienen. Como alternativas al emplazamiento de Can Ros, los vecinos proponen dos ubicaciones en edificios en desuso o infrautilizados: una fábrica textil abandonada en la calle Puerto Príncipe número 79 y una gasolinera y garaje en Felip II a la altura del número 147. Asimismo, la comunidad plantea evaluar la unificación de dos clubes de petanca del barrio para evitar la duplicidad de espacios.

Adiós a las pistas actuales

Concepción Préscoli, responsable del club de tenis y pádel Meridiana, que lleva instalada en Can Ros desde 2004 y tiene asumido que tendrá que cerrar: “Si hacen un polideportivo, yo me iré”. El ayuntamiento ya les advirtió de que la construcción tendrá lugar dentro de un par de años. "No tendremos otro sitio al que ir", lamenta. Préscoli considera que "es una lástima porque en Barcelona no suele haber pistas de tenis y pádel" suficientes para atender el actual 'boom' de demanda, mientras que, en cambio, "la ciudad está llena de polideportivos".

Con una geometría cuadrada y una superficie aproximada de 5.300 m², el nuevo polideportivo contará con una pista deportiva semisoterrada apta para practicar hasta tres deportes y divisible mediante cortinas. También tendrá dos salas complementarias de preparación física y artes marciales, una sala polivalente, dos pistas de pádel y cuatro pistas de petanca, que completarán el conjunto deportivo.