Sabadell amplía las zonas de sombra en sus campos de fútbol para hacer frente a las altas temperaturas

Los campos de fútbol municipales de Sabadell contarán con nuevas zonas de sombra mediante la instalación de toldos en nueve equipamientos deportivos de la ciudad. La intervención responde al aumento de las temperaturas durante los meses de verano y busca proporcionar espacios resguardados del sol para quienes utilizan estas instalaciones.

Los toldos se instalarán en los campos de Can Deu, La Roureda, Arraona-Merinals, La Creu, Ca n'Oriac, Can Puiggener, Torre-romeu, Olímpia y Sant Oleguer.

La medida está dirigida tanto a jugadores y jugadoras como a las personas que asisten a entrenamientos y partidos, que en muchos casos permanecen durante horas en espacios con escasa protección frente al sol.

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La adaptación de los equipamientos deportivos al calor se ha convertido en una cuestión cada vez más presente en los municipios, en un contexto marcado por el incremento de los episodios de temperaturas extremas. La incorporación de zonas de sombra es una de las medidas que diferentes ayuntamientos están aplicando para reducir la exposición al sol en instalaciones de uso intensivo, especialmente durante el verano.