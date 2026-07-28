Incidente grave
Los intoxicados en el incendio del metro de Barcelona bajaron a las vías antes que el conductor pudiera dar media vuelta
El revestimiento de catenaria que ardió en Glòries solo está instalado en este punto de la red, por riesgo de filtraciones de agua
TMB ha iniciado una investigación para determinar las causas del incendio de la L1 del metro de Barcelona entre las estaciones de Clot y Glòries este lunes, así como la gestión del suceso, por el que más de un centenar de personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo. El conductor que avistó el fuego en el túnel conducía el tren número 114 a las 17.39 horas exactamente. Pasajeros afectados y testigos han relatado a EL PERIÓDICO cómo vivieron con angustia el incidente y han compartido vídeos de su ruta de escape por las vías y la densa humareda dentro de los vagones.
Según ha explicado este martes el consejero delegado de la empresa metropolitana, Xavier Flores, los pasajeros que acabaron intoxicados por el humo bajaron de los vagones tras abrir las puertas accionando los tiradores de emergencia, justo cuando el conductor -TMB los denomina agentes de atención al público- se disponía a cambiar de cabina para hacer retroceder el tren hasta la estación anterior, como le indicaron sus superiores después de que viera el fuego y se detuviera entre Clot y Glòries.
A la vista de que los pasajeros bajaban, se procedio a completar la evacuación. Algunos se dirigieron a Glòries y otros a Clot, y hubo intoxicados en los dos casos. El propio conductor es uno de los heridos. “En todos los trenes del mundo se abren las puertas cuando se emplea el tirador de emergencia”, ha justificado Flores. Entre las indagaciones que hará TMB está, por ejemplo, comprobar si hubo avisos a los pasajeros por megafonía.
Revestimiento único en todo el metro
También investiga por qué ardió el revestimiento de la catenaria, que solo está en ese punto del metro de Barcelona y que se colocó en el contexto de las obras de Glòries para evitar fliltraciones de agua. La catenaria no se vio afectada y solo ha sido necesaria lavarla. Aparte del revestimiento, del que se encontraron trozos en la vía, no hay más afectaciones graves. Personal de TMB ha trabajado toda la noche para el servicio estuviera normalizado a las cinco de la mañana, como así ha sido.
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