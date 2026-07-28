Las obras de Fira en Montjuïc entran en la fase clave de derribos para culminar la reforma en mayo de 2029

Las obras de remodelación del recinto ferial de Montjuïc han entrado de lleno este martes en la fase clave de derribos. El desmontaje de los pabellones 4 y del actual Palau dels Congressos, paso previo a la construcción del futuro pabellón multifuncional, empezó hace unas semanas, como informó EL PERIÓDICO, y ahora acelera con la entrada en acción de una enorme grúa de 200 toneladas y un brazo de hasta 60 metros. En paralelo, también avanzan los trabajos de retirada de la cubierta de fibrocemento del pabellón Alfonso XIII, que albergará el nuevo Palau de Congressos de Barcelona, así como las primeras actuaciones en el Palau del Vestit. El objetivo es completar esta primera fase en mayo de 2029, coincidiendo con el centenario de la Exposición Internacional de 1929.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Economía, Alícia Romero, que es también presidenta de Fira 2000, han visitado este martes las obras y han valorado su buen ritmo, acompañados del director general de Fira 2000, Albert Civit. Collboni ha enmarcado la actuación como la "tercera gran transformación" de Montjuïc, después de las de 1929 y los Juegos Olímpicos de 1992. El alcalde ha defendido que la reforma permitirá hacer una Fira "más urbana, más accesible y de escala humana", además de liberar suelo para construir 548 viviendas protegidas, nuevos equipamientos para el barrio y más de 6.000 metros cuadrados de zonas verdes entre el Poble-sec y la Font de la Guatlla.

El alcalde Jaume Collboni y la consellera Alícia Romero, antes de iniciar la visita a las obras, frente al MNAC con vistas a Barcelona. / Edu Gil

La segunda fase, hasta 2035

La consellera de Economía y presidenta de Fira 2000, Alícia Romero, ha destacado que la actuación supone "una apuesta muy importante" para consolidar Barcelona como referente del turismo de congresos y reuniones. "Intentaremos cumplir con el compromiso de tener acabadas las obras en 2029", ha asegurado, subrayando que la modernización del recinto reforzará el modelo de una feria integrada en la ciudad y complementaria a la ampliación que Fira desarrolla en L'Hospitalet.

Una vez concluyan estos trabajos, en 2029 arrancará la segunda fase de la transformación del recinto, que incluirá la remodelación del Palacio de las Comunicaciones y del Palacio de la Metalurgia y se prolongará hasta 2035, manteniendo en todo momento la actividad ferial en Montjuïc.

Un calendario al límite

El director general de Fira 2000, Albert Civit, ha reconocido que el calendario de ejecución es especialmente exigente. "Trabajamos con un calendario muy ajustado. No puede salir absolutamente nada extraño", ha asumido ante la prensa. El responsable ha explicado que construir un edificio como el futuro pabellón multifuncional, con una inversión cercana a los 100 millones de euros en apenas 24 meses, obliga a escalonar al máximo los trabajos para ganar tiempo. "Primero hacemos el derribo, después el soterramiento y finalmente la construcción para minimizar al máximo los plazos", ha detallado.

Vista general del nuevo barrio en la Fira de Montjuïc / EL PERIÓDICO

Según ha indicado, se ha decidido iniciar los trabajos por el extremo más alejado de las viviendas para avanzar al máximo durante el verano y reducir las molestias acústicas a los vecinos y a la escuela situada junto al recinto. Aunque ha admitido que "una grúa de estas características hace ruido y eso no lo podemos evitar", ha asegurado que habrá personal regando de forma continua para minimizar el polvo y que el objetivo es llegar a la cúpula del antiguo Palau de Congressos a finales de agosto para que, ya en septiembre, los trabajos más ruidosos se hayan alejado del colegio y de su patio.

Civit ha recordado además que la complejidad del proyecto no se limita a la obra física. "No solo es un proceso de obras; también hay proyectos, planeamiento, gestión y organización. Todo avanza en bloque", ha afirmado, destacando la coordinación entre Fira 2000 y el ayuntamiento para agilizar licencias y trámites administrativos con el fin de llegar a la fecha comprometida de mayo de 2029.

Albert Civit detalla el desarrollo de las obras y la transformación que culminará en mayo de 2029 . / Edu Gil

El futuro pabellón multifuncional

La reforma contempla la construcción de un nuevo pabellón multifuncional, diseñado por el arquitecto chileno Smiljan Radić junto a Miquel Mariné, Beatriz Borque y César Rueda Bonet. El edificio, de 20.500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, apostará por una estructura metálica ligera y grandes fachadas transparentes para integrarse en el entorno de la avenida Maria Cristina. Además, contará con una pasarela ajardinada y permitirá celebrar eventos simultáneos gracias a sus accesos independientes.

Por otro lado, el histórico pabellón Alfonso XIII, obra de Josep Puig i Cadafalch, será rehabilitado para convertirse en el nuevo Palau de Congressos de Barcelona. El proyecto conservará la estructura original del edificio e incorporará un auditorio con capacidad para 2.025 personas, un patio-jardín de 6.670 metros cuadrados y un nuevo acceso desde la plaza de Carles Buïgas. Está previsto que las obras de construcción comiencen el próximo mes de septiembre.

El tercer gran proyecto de esta primera fase es la reconversión del Palau del Vestit en un centro de innovación, actividad económica y oficinas vinculado a la Fira de Barcelona. El edificio conservará la fachada histórica diseñada por Josep Maria Jujol e incorporará un equipamiento comunitario de 1.100 metros cuadrados para los barrios de Hostafrancs y la Font de la Guatlla.

Noticias relacionadas

En total, la primera fase de la remodelación movilizará una inversión de 290 millones de euros, de los que 250 millones serán financiados a través de Fira 2000 para el pabellón multifuncional y la rehabilitación del Alfonso XIII, mientras que los 40 millones restantes corresponden a la transformación del Palau del Vestit, asumida por Fira de Barcelona.