El Metro de Barcelona funciona con "normalidad" este martes tras el incendio en la L1 de este lunes

El Metro de Barcelona ha arrancado el servicio con "normalidad" este martes tras el incendio que se produjo en la catenaria del Metro de Barcelona entre las estaciones de Glòries y Clot este lunes por la tarde, ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendió a 139 personas, 129 de ellas en estado leve y 7 en estado menos grave.

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Se realizaron 39 traslados: 6 personas al Hospital de Sant Pau; 5 al Hospital Sagrat Cor; 4 al Hospital del Mar y otras 24 han sido trasladadas a los Centros de Urgencia de Atención Primaria de Sant Martí, Dos de Maig, Cotxeres y Pere Camps.