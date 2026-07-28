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El Metro de Barcelona funciona con "normalidad" este martes tras el incendio en la L1 de este lunes

Estación de metro de Barcelona

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BARCELONA
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El Metro de Barcelona ha arrancado el servicio con "normalidad" este martes tras el incendio que se produjo en la catenaria del Metro de Barcelona entre las estaciones de Glòries y Clot este lunes por la tarde, ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendió a 139 personas, 129 de ellas en estado leve y 7 en estado menos grave.

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Se realizaron 39 traslados: 6 personas al Hospital de Sant Pau; 5 al Hospital Sagrat Cor; 4 al Hospital del Mar y otras 24 han sido trasladadas a los Centros de Urgencia de Atención Primaria de Sant Martí, Dos de Maig, Cotxeres y Pere Camps.

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