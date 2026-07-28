El lujoso Hotel W Barcelona estrena 267 habitaciones en su edificio principal y proseguirá su reforma en otoño

La renovación total del icónico y lujoso Hotel W Barcelona (conocido por muchos como 'hotel vela' por su diseño rompedor en el 'skyline' de la ciudad desde 2009) empieza a materializarse con el estreno de las 267 habitaciones y suites renovadas del edificio principal, La Vela, de las plantas 7 a 25. El resto de la reforma, que afectará también a zonas comunes, continuará en otoño.

Desde hace más de 15 años el W Barcelona (de 473 habitaciones) amplió la oferta más exclusiva de alojamiento junto al mar, que hasta ese momento había liderado el Hotel Arts. El modernísimo edificio de Ricardo Bofill, en forma de vela y revestido de cristal, se convirtió rápidamente en un referente en la fisonomía del litoral, y también alimentó la dinamización económica de la zona. No obstante, en la gran liga del lujo es imprescindible estar siempre en plena forma, por lo que hace un año se anunció una intervención que alcanzaría a toda la edificación. Marriott Internacional y Nueva Bocana Barcelona invertirían más de 80 millones de euros, tras haber sellado la prórroga de la gestión hotelera hasta 2041 con el Port de Barcelona. Previamente, en 2023 el hotel ya había reinventado su impactante planta 26.

Interior de la nueva Onada Terrace Suite. / W Barcelona

El rediseño ha corrido a cargo del estudio internacional de arquitectura y diseño Rockwell Group --habitual aliado de Marriott International, desde los inicios de W hasta las últimas renovaciones de Nueva York--, y esta primera fase se ha coronado también con las dos Onada Terrace Suites, cuyas terrazas se asoman al mar, concebidas por External Reference y con las que la marca quería exhibir creatividad.

Según explican en un comunicado, esta fase ha supuesto un primer paso de cara a la nueva intervención más ambiciosa aún que se iniciará a partir del próximo noviembre. Alcanzará la resto de habitaciones, hasta la planta seis, en la base de la construcción, así como a los espacios públicos, con la previsión de finalizar en la primera mitad de 2027. La consigna es reflejar la nueva forma de entender la "hospitalidad" de W, promoviendo una "conexión más profunda con el destino" y su estilo de vida, al que se da más protagonismo.

No obstante, advierten de que el espíritu de "hotel 'lifestyle'", vanguardista y vinculado al diseño, la música o la vida social, se mantiene pero evoluciona en busca de más esencia local. Aluden también a una mayor filosofía de bienestar, experiencias, autenticidad y serenidad.

En la nota, David Rockwell, fundador y presidente de Rockwell Group, apunta que “Barcelona es una ciudad donde la arquitectura, el paisaje y la vida cotidiana conviven de una manera extraordinaria", por lo que su objetivo era "crear espacios que reflejaran esa energía única, conectando la identidad local con una experiencia contemporánea".

Nueva terraza de una suite. / W Barcelona

Detalla que el relato del proyecto toma como inspiración "la historia de la antigua Isla de Maians, un islote que permaneció separado de Barcelona durante siglos antes de integrarse definitivamente en su litoral". A partir de dicho concepto, apunta que que "el diseño explora el equilibrio entre la energía de la ciudad y la tranquilidad de una isla". De ese modo, las habitaciones, antes marcadas por el diseño moderno, blanco y minimalista, ofrecen ahora "un contrapunto más íntimo y sereno a la animada atmósfera social que caracteriza a W Barcelona".

Nuevos materiales e inspiración gaudiniana

Se estructuran ahora para adaptarse a las distintas necesidades del viajero, desde descansar a trabajar, así como prepararse para descubrir la ciudad o relajarse mirando las vistas. Su iluminación y materiales se han elegido con ese propósito. Hay piedra natural, acabados minerales y maderas claras para dar más calidez, y vidrios tintados y superficies reflectantes para capturar mejor la luz y conectar con el paisaje mediterráneo. Los tonos varían según las categorías de las habitaciones, con profusión de azules y blancos, pero de arenas, ocres y amarillos en las suites.

La joya de la corona son las nuevas Onada Terrace Suites --antes Spectacular Suites--, que "reinterpretan el legado del modernismo catalán a través del concepto de 'modernismo digital', combinando innovación tecnológica y artesanía para crear espacios inmersivos inspirados en las formas orgánicas de la naturaleza, coincidiendo además con el centenario del legado de Antoni Gaudí", agregan, buscando el diálogo con el mar a sus pies.