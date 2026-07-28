Ladrones en la ciudad
Así es el kit de emergencia que ofrece Barcelona para las víctimas de hurtos en sus playas
La Guàrdia Urbana dispondrá de hasta 450 unidades por temporada para repartir en la capital catalana
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Las playas de Barcelona cada año acogen a miles de personas que pretenden disfrutar de un día relajado y refugiarse del calor. Sin embargo, siembre hay que estar muy pendiente de las pertenencias personales, ya que es habitual que se produzcan robos.
Tener que volver a casa sin móvil, dinero y puede que sin calzado o sin más ropa que el bañador, no es plato de buen gusto para nadie. Por este motivo, el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha una licitación para adquirir paquetes de emergencias con lo básico para evitar esta situación.
A disposición de la Unidad de Playas
Así, el Consistorio barcelonés ha iniciado una licitación para adquirir packs de ropa de emergencia destinados a los bañistas que sufren hurtos en las playas de la ciudad y se quedan sin ninguna pertenencia.
Las mudas de ropa están a disposición del dispositivo veraniego de la Unidad de Playas de la Guàrdia Urbana, ya que disponen de módulos de atención al ciudadano en las playas de Barcelona.
El objetivo principal es garantizar unas condiciones mínimas de protección y salud a la ciudadanía.
Kit de emergencia
El kit antirrobo está pensado para cubrir las necesidades esenciales de quien haya sufrido el robo de todas sus prendas y facilitar la vuelta a casa. Es por ello que el diseño sigue un patrón unisex, disponible en tallas que van desde la S hasta la 3XL, incluidas tallas infantiles.
Cada paquete básico de emergencia incluye:
- Camiseta blanca de manga corta con el logo del Ayuntamiento en rojo.
- Pantalón corto azul marino con cintura elástica, cordón ajustable y bolsillos laterales.
- Chanclas de playa, también de color azul, con tallas de la 36 a la 44.
- Una mochila de asas, de nailon impermeable, de color blanco y con la imagen corporativa municipal.
Hasta 450 paquetes por temporada
Sin embargo, para este verano 2026 todavía no estarán disponibles los kits, ya que la adjudicación del material se ha planificado para los próximos años. Las cláusulas administrativas de contratación detallan que estos lotes de ropa se reservan para las campañas estivales de los años 2027 y 2028. También incluyen la posibilidad de extender el servicio dos años adicionales.
El proceso administrativo ya se encuentra en su fase de anuncio de licitación pública para encontrar a la empresa que se encargará de proveer y de elaborar las prendas siguiendo unos criterios técnicos requeridos. Para cada una de las dos próximas temporadas se ha fijado una elaboración de 450 paquetes.
El proyecto no es nuevo: años atrás ya se había repartido un kit de emergencia similar que, además de la ropa, incluía un billete de transporte de un único uso para que las víctimas de robo pudieran volver a casa.
De esta forma, el Ayuntamiento de Barcelona ahora pretende consolidar el sistema con un suministro más estable a través de una licitación formal.
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