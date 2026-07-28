Joan Gaspart se despide de Turismo de Barcelona 33 años después de haber impulsado su creación

El empresario hotelero Joan Gaspart ha dejado de formar parte de Turismo de Barcelona tras 33 años de vinculación, una trayectoria que se inició cuando él mismo ayudó a impulsar este motor de promoción y gestión turística de la capital catalana tras los JJOO de 1992. El consejo general del consorcio celebrado la semana pasada en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona aprobó su nueva composición, que incluyó la salida del también expresidente del FC Barcelona y algunos otros relevos.

La entidad se estructura en tres pilares que representan tanto al ámbito público como al privado: el ayuntamiento cuenta con una participación del 45%, otro 45% lo ostenta la Cambra de Comerç de Barcelona y el 10% restante corresponde a la Fundación Barcelona Promoción, que encarna al empresariado más vinculado al turismo, en especial en el segmento hotelero. Gaspart fue durante más de dos décadas presidente del comité ejecutivo, del que también acaba de salir.

A sus 82 años, deja atrás el consorcio, aunque no su actividad vinculada a la ciudad, ya que es el presidente adjunto de la joven Federació de Veïns en Barcelona (FV), una nueva entidad vecinal alternativa a la histórica FAVB que la semana pasada firmó un convenio para reglar su interlocución con el consistorio.

Un consorcio pionero

Corría 1993 cuando Gaspart, que durante décadas lideró el grupo hotelero HUSA, fundó junto al también empresario hotelero y actual presidente de Turismo de Barcelona, Jordi Clos, y al alcalde Pasqual Maragall un consorcio turístico mixto que acabaría siendo un modelo imitado en otros grandes destintos. La misión era promover ese incipiente mercado turístico que se abría paso tras el brillo internacional de los Juegos Olímpicos de Barcelona, en un momento en que la ciudad acogía 2,45 millones de visitantes anuales, frente a los 16 millones de 2025, y en que muchos alojamientos incluso se cerraban los fines de semana por falta de demanda. La ciudad sumaba entonces solo 155 hoteles, centrados en la actividad ferial, una tercera parte de los que ostenta en la actualidad.

Durante el acto de la semana pasada en el consistorio, que según diversos testimonios se convirtió en un sentido homenaje de despedida, se reconoció su papel en el modelo de promoción turística internacional que emprendió con éxito Barcelona, con una fórmula entonces inédita de colaboración público y privada, a la que se sumó el sector con determinación.

Hasta 2019 Gaspart presidió el comité ejecutivo del consorcio, pero posteriormente el hotelero continuó como miembro, incluso después de la liquidación de HUSA, en 2021, por su profundo conocimiento del sector y su contribución histórica al ente.

Salidas y entradas

El de Gaspart no es el único cambio en Turismo de Barcelona, dado que también han dejado su puesto en el comité ejecutivo y el consejo general el hostelero Salva Vendrell; y en el consejo, Miquel Martí. Mientras que las otras nuevas incorporaciones son Lluís Vendrell (de la sexta generación al frente de la histórica joyería y relojería Unión Suiza), en ambas cámaras del consorcio; Guillermo Vallet (CEO de Catalonia Hotels & Resorts) y Genís Roca (cofundador de la consultora Roca-Salvatella y presidente de Accent Obert) en el consejo general; y Jordi Espelt (presidente y fundador de H10 Hotels), que ha entrado a formar parte del comité ejecutivo.