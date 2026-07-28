El funicular de Vallvidrera dejará de funcionar durante un mes: estas son las alternativas

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha iniciado este lunes, 27 de julio, las obras anuales de mantenimiento preventivo en el Funicular de Vallvidrera, en Barcelona, que supondrán el paro total de este servicio.

Según informó FGC en un comunicado publicado a inicios de mes, las obras se alargarán hasta el 28 de agosto.

Esta tarea de mantenimiento se realiza anualmente en las instalaciones de transporte por cable, y FGC ha detallado que se revisarán componentes mecánicos y de control de la sala de máquinas, del trazado y de los dos vehículos.

Revisión general cada 10 años

Este año, además de los trabajos propios de la revisión anual, se realizará la revisión general de los dos vehículos del Funicular de Vallvidrera que se hace cada 10 años en los talleres de FGC.

Según FGC, este mantenimiento tiene como objetivo principal mejorar la calidad y la fiabilidad del funicular, así como el confort de los 4.000 usuarios que lo usan a diario.

El Funicular de Vallvidrera, construido por Ferrocarril Sarrià Barcelona, se inauguró en 1906 y en 1979 se integró en la red de ferrocarriles de la Generalitat.

Datos del funicular de Vallvidrera

La línea tiene una longitud de 736,6 metros con un desnivel de 158 metros y una pendiente máxima del 29%. El servicio se ofrece en dos vehículos, con capacidad para 50 personas en cada uno de ellos.

El tiempo de recorrido es de menos de 3 minutos. Sirve de transporte público habitual para las personas residentes en Vallvidrera y los fines de semana es habitual para las personas que suben a Collserola para realizar caminatas en la Carretera de las Aguas.

En el comunicado, la empresa también ha anunciado que, debido a los trabajos de mantenimiento, contará con un servicio alternativo de autobús con el mismo horario que el propio funicular.

En este caso, en los días no festivos entre semana, el funicular tiene entre las 6.00 horas y las 22.00 una frecuencia de un funicular cada seis minutos.

Bus alternativo de FGC

Este bus alternativo realizará las mismas 3 paradas que tiene el Funicular de Vallvidrera: Peu del Funicular, Carretera de les Aigües y Vallvidrera Superior. Los puntos de parada de este servicio sustitutorio se encuentran al lado de las estaciones originales y, en el caso de la estación de Carretera de les Aigües, las personas usuarias tendrán que solicitar este servicio a través del interfono de la estación.

Otra opción que hay para llegar al barrio de Vallvidrera es usar los ferrocarriles, concretamente la S1 o la S2. Estas dos líneas, que finalizan su trayecto en Terrassa y Sabadell respectivamente, se pueden usar para llegar hasta la parada Baixador de Vallvidrera (a dos paradas de Sarrià). Una vez allí, se pueden usar buses de barrio como el 128 o el 118 para llegar a las distintas paradas afectadas por las obras.