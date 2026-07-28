Una fuga de aceite obliga a desalojar una empresa en Castellbisbal

Una fuga de aceite ha provocado la evacuación preventiva de la empresa Synthesia Tech, en Castellbisbal (Vallès Oriental).

Así lo ha informado Protecció Civil mediante una publicación en X sobre las 8:45 horas de este martes. Por su parte, los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 8:15 horas y han movilizado a siete dotaciones.

La fuga se ha producido por un incendio en un reactor de aceite térmico, fluido que se utiliza para absorber calor en una fuente y transferirlo a otro punto. Los bomberos declaran que la temperatura del aceite era de unos 300 grados, y que en contacto con el aire se enciende espontáneamente.

Así, ha quedado activado el Plaseqcat (el plan de emergencia exterior del sector químico de Catalunya) en modo de prealerta. Los Bombers han controlado la situación al filo de las 9 de la mañana y, en estos momentos, revisan el terreno.

Por el momento no se han registrado heridos, y no existe afectación en el exterior de la empresa. El 112 ha recibido una treintena de llamadas advirtiendo del accidente.

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La empresa, que se dedica a la fabricación y comercialización de productos químicos para aislamiento térmico, acústico y otras aplicaciones cuenta con un total de 242 trabajadores en Catalunya, repartidos de forma conjunta entre sus plantas de Castellbisbal y La Llagosta