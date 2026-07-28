La familia de la empleada de limpieza muerta en Barcelona en 2025 demanda al ayuntamiento y a FCC

La familia de Montse Aguilar, la trabajadora del servicio municipal de limpieza que murió el 28 de junio de 2025 tras completar su turno en Barcelona durante una ola de calor, ha vuelto a reclamar justicia al cumplirse un año de su muerte. Por ahora han llevado a tribunales al consistorio y a la empresa concesionaria, así como a la jefa directa de la fallecida, a través del sindicato CGT. "No vamos a parar", han advertido en declaraciones a los medios su hermana Clara y su cuñado Manuel, este martes frente a los Serveis Territorials de Treball antes de una mediación con la empresa de limpieza (FCC).

Una treintena de personas, entre miembros de CGT y familiares de la empleada, se han concentrado sobre las 9 y han lanzado consignas como 'No son accidentes, son asesinatos', 'Accidente laboral, terrorismo patronal' y 'Se nota, se siente, Montse está presente'.

Sin informe "definitivo" de la autopsia

Los familiares han criticado que, 13 meses después, no disponen del informe definitivo de la autopsia, un documento que ven clave para acreditar de forma oficial si falleció por un golpe de calor u otras razones. También es determinante este documento para avanzar en el procedimiento judicial para "hacer justicia", según ha dicho la hermana. El informe preliminar señaló que la causa directa de la muerte fue el golpe que se dio al desplomarse en casa tras la cena, pero la familia argumenta que se encontraba mal por el calor sufrido durante su jornada en Ciutat Vella.

La familia ha interpuesto denuncias contra el Ayuntamiento, FCC y la encargada directa de la trabajadora. Según sostienen, la responsable era consciente de que la empleada se encontraba mal durante los tres días previos y, finalmente, le indicó que se fuera a casa "bajo su responsabilidad", según la hermana. La abogada de la familia y del sindicato CGT, Mireia Bazara, ha criticado la "falta de medidas de prevención y seguridad" de la compañía, lo que a su juicio desencadenó la muerte en junio de 2025. "A día de hoy, ni el Ayuntamiento ni FCC nos han dado el pésame a nosotros. Lo estamos pasando muy mal y no tenemos noticias", ha lamentado la hermana de Montse Aguilar.

También ha dicho que el consistorio "no cumple" los protocolos, ya que la ropa de los empleados sigue siendo la misma y las pulseras térmicas repartidas a miembros de Parcs i Jardins no funcionan bien, según el sindicato. Así, han afirmado que se han producido tres golpes de calor este verano. "A mi hermana no me la van a devolver pero, por los compañeros de mi hermana, que se cumplan los protocolos y que hagan el favor. No queremos ningún fallecido más", ha concluido.

Turnos reajustados para evitar el mediodía

Respecto a los tres golpes de calor de empleados de Parcs i Jardins a los que se ha referido la familia de la trabajadora, desde el consistorio aseguran que no les consta que su malestar fuera por este motivo y afirman que activaron todos los protocolos de seguridad y prevención pertinentes. Fuentes municipales han explicado a Europa Press que Parcs i Jardins aplica desde el 1 de junio una jornada intensiva de mañana, cuyo turno finaliza a las 13.15 horas para evitar la franja de calor más intensa al mediodía.

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Fuentes de FCC han indicado a Europa Press que, tal y como se difundió con anterioridad, la empleada finalizó su jornada laboral con "normalidad" y salió del centro de trabajo en su horario ordinario y sin ningún indicio de preocupación. Concluyen que su fallecimiento "no se produjo en horario laboral ni en las instalaciones de la empresa".