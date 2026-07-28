Una estatua de la Rambla de Barcelona gana el mayor certamen de esculturas vivientes de Europa

Una estatua viviente de la Rambla, 'El Hombre de la Moto', ha conquistado el mayor campeonato del género en Europa. El personaje forma parte del elenco de la compañía internacional de entretenimiento Alucinarte Animación Teatral y ha obtenido el primer premio de la votación popular en el Festival Internacional de Estatuas Vivientes 2026 celebrado en Marche-en-Famenne (Bélgica) el fin de semana del 18 y 19 de julio.

Alucinarte participó en la novena edición de este encuentro, que reunió a cerca de 60.000 visitantes y a un centenar de artistas procedentes de países como Ucrania, Eslovenia, Eslovaquia, República Checa, Polonia, Alemania, los Países Bajos y España.

Alucinarte llevó a Bélgica seis producciones, pero fue 'El Hombre de la Moto' la que ganó la votación. “Este reconocimiento refuerza la idea de que las estatuas de la Rambla forman parte del patrimonio cultural vivo de Barcelona y demuestra que el arte de calle es un lenguaje universal, capaz de cruzar fronteras y conectar con públicos de todo el mundo”, señalan desde la compañía. Una segunda producción inspirada en la escritora Virginia Woolf recibió una Mención Especial.

Al frente de Alucinarte Animación Teatral están el argentino Jorge Balmaseda, actual intérprete de 'El Hombre de la Moto', y la catalana Marta Llopart. Tienen el taller en Sabadell. La artista relata a EL PERIÓDICO que el personaje premiado debutó en la Rambla este marzo y combina el imaginario colectivo de la moto Harley-Davidson con el humor de la película Predator. No siempre ha incluído esta referencia cinematográfica, puesto que las producciones evolucionan: si hay que hacer un cambio, “te lo dice el tiempo”, sostiene.

Balmaseda, explica Llopart, se levanta a las siete y cuarto de la mañana para poder estar a las 10 h a punto en la Rambla. Su jornada laboral termina a las cuatro de la tarde, una labor que Llopart describe como “agradecida, pero sacrificada”. Las múltiples capas de ropa, la pintura y el maquillaje dificultan el trabajo en fechas calurosas. Antes de hacer de motero, a Balmaseda se le conocía por interpretar a un ángel en el mismo paseo.

Los permisos de las estatuas humanas de la Rambla están muy reglados y por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona exige que cada año se renueve la propuesta creativa. La idea del motero ya la tenían en la cabeza antes de que este marzo les llegara el requerimiento anual. La compañía se inspira en experiencias que han vivido por todo el mundo, combinando opciones más clásicas con otras más kitsch. Además de la actividad en La Rambla, realizan encargos para todo tipo de eventos y escenarios.

Tienen más de 15 años de experiencia en la industria del entretenimiento y han llevado sus espectáculos a más de 100 ciudades de 37 países, entre los que destacan China, Dubái o Egipto. Ya suma cuatro premios y una Mención Especial en las nueve ediciones del festival belga, acumulando más de 34 galardones de certámenes de todo el mundo. Prevén participar próximamente en festivales de Valladolid, Canarias y Grecia y les gustaría que algún día Catalunya tuviera su propio festival de estatuas humanas.

Llopart reivindica la mezcla argentinocatalana como parte de la identidad de la compañía: Jorge aporta creatividad y "la pasión argentina", mientras que ella se define como “la disciplina y constancia catalana”. Él tiene casi 60 años y vive en Sants, tras dos décadas de teatro por toda Europa y producciones televisivas en Suramérica. Ella es originaria de la Cerdanya, estudió Bellas Artes y tiene ahora 40 años. "Las estatuas son la vertiente más artística del teatro de calle", sostiene. Y actuar en la Rambla, remacha, acerca tanto al espectador a la obra que “es mágico e incierto a la vez".