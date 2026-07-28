Badalona pondrá en marcha en 2027 una red de 615 cámaras de videovigilancia: "Será un antes y un después en seguridad ciudadana"

Con las vacaciones de agosto a la vuelta de la esquina, en dos días el gobierno municipal de Badalona ha realizado sendos movimientos estratégicos en materia de seguridad, referentes a su vez a promesas efectuadas en el pasado y que comienzan a ver la luz. Si este lunes el alcalde, Xavier Garcia Albiol, anunciaba la próxima compra de casi una treintena de pistolas Táser para la Guardia Urbana de Badalona, este martes el la Comisión Informativa municipal ha aprobado el expediente para la compra, instalación y mantenimiento de 615 videocámaras de seguridad, con un presupuesto de 26,9 millones de euros. Se trata de una iniciativa que el propio alcalde Albiol avanzó en octubre de 2024 a EL PERIÓDICO y que ahora se sustancia con la aprobación de los pliegos técnicos de un contrato que se licitará, asegura el alcalde, en los próximos días: "Badalona hará un salto tecnológico en materia de videovigilancia que será puntero a nivel nacional", ha declarado a este medio el edil popular.

Badalona se pondrá así a la altura, en número de cámaras en la vía pública, de la ciudad de Barcelona. En la capital catalana está prevista la instalación de 500 cámaras entre 2026 y 2027, que se sumarán a las 160 existentes: "Barcelona tendrá más, pero no tenemos información de ninguna otra ciudad que haya hecho un proyecto de instalar de golpe un número de cámaras así", indica Albiol. De adjudicarse a finales de año el contrato, el alcalde sitúa como probable fecha de inicio de la instalación de los dispositivos el mes de enero de 2027. A partir de ahí, habría que contar otros nueve meses para culminar la colocación de las 615 cámaras (127 de las cuales serán de tráfico y otras 488, para la seguridad ciudadana). "Se ha trabajado durante muchos meses en el proyecto, cuando entre en marcha será un antes y un después en materia de seguridad", sostiene Albiol.

La localización de cada una de las 615 cámaras ya está decidida: "Habrá en todos los barrios y zonas industriales", asegura Albiol. Se da el hecho que el Pleno municipal de junio de 2025 aprobó, con los votos a favor del PP y del PSC, una propuesta de modificación del presupuesto municipal para destinar 12 millones de euros a la implantación de las cámaras, frente a los casi 27 millones del contrato que finalmente se licitará. El alcalde Albiol, que en aquel pleno llegó a declarar que, si fuera por él, pondría "una cámara en cada esquina", responde a la diferencia de montos aludiendo a que el servicio incluye el mantenimiento de la red de cámaras hasta el año 2032. Es por ello que las anualidades de los gastos previstos muestran 11,8 millones para el 2027, y 3,4 para los siguientes años.

La iniciativa ya fue aplaudida en marzo de 2026 por el nuevo jefe de la Guardia Urbana de Badalona, Óscar Parada, que describió la medida como "pionera en Catalunya", apuntó a un posible descenso de los delitos en Badalona una vez se activen las cámaras y alabó la capacidad de análisis de datos que permitiría el sistema. De hecho, en el contrato consta la creación de una sala de control que se servirá de inteligencia artificial para gestionar la información aportada en las imágenes. Explica el alcalde que desde esa sala se podrán controlar las cámaras en directo, pero también consultar grabaciones. "La ley marca una serie de filtros para la identificación de personas por la calle", explica Albiol, que espera cambios legales al respecto: "Los delitos evolucionan y la legislación y las medidas de protección a la intimidad (sobre todo en la vía pública) no avanzan a la misma velocidad —reflexiona el edil—, las nuevas tendencias delictivas obligarán a tener que hacer algún replanteamiento a nivel nacional en lo que se refiere a la protección de la intimidad". "Las administraciones han de estar a la altura de lo que requieren los avances tecnológicos y uno de ellos es la IA referida a la protección de las personas y la videovigilancia", sostiene el alcalde.