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Accidente

Un coche atropella a una mujer en la Rambla Catalunya de Barcelona

Una madre que iba con su hija pequeña ha resultado herida, según ha podido constatar in situ EL PERIÓDICO

Ambulancia del SEM, en una imagen de archivo

Ambulancia del SEM, en una imagen de archivo / Lorena Sopêna - Europa Press

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Meritxell M. Pauné

Germán González

Barcelona
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Un coche ha atropellado a una persona este martes al mediodía en la Rambla Catalunya de Barcelona, a la altura de la Gran Via de les Corts Catalanes. Una madre que iba con su hija pequeña ha resultado herida, según ha podido constatar in situ EL PERIÓDICO. Fuentes municipales confirman que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) està atendiendo a una persona en el lugar de los hechos, sin que haya constancia de ningún menor herido ni otros afectados, por ahora.

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 14.30h en el centro neurálgico de la ciudad. Se han desatado momentos de gran alarma entre los peatones que había en la zona, ante el recuerdo del atropello masivo en la Rambla de Barcelona el 17 de agosto de 2017, tragedia de la que están a punto de cumplirse nueve años.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra corroboran el atropello y apuntan a un accidente de tráfico. Se descartaría inicialmente una motivación criminal, por lo que la investigación recae en la Guardia Urbana de Barcelona.

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