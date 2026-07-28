El 60% de las agresiones sexuales en discotecas de Barcelona son tocamientos

La violencia sexual sigue produciéndose mayoritariamente en entornos familiares o de conocidos. Una de cada cuatro agresiones sexuales que se denuncian en Barcelona se produce dentro del ámbito familiar y una de cada tres, dentro de una vivienda. Así se desprende de los datos de los Mossos d'Esquadra relativos al primer semestre de 2026 presentados en la Junta Local de Seguridad de Barcelona de hace unos días. En concreto, las cifras policiales de enero a junio de este año indican que el 34,9% de las violencias sexuales tuvieron lugar en viviendas particulares de la ciudad y el 24,6% de las agresiones sexuales, dentro del ámbito familiar.

EL PERIÓDICO ha tenido acceso a la otra cara de la moneda, los datos de agresiones en la vía pública, que son muchas menos pero generan mucha alarma social. Representaron el 26,4% de las denuncias y, en el ámbito específico del ocio nocturno, el 19%. Según los Mossos, en este último caso, un 60% se refiere a tocamientos no consentidos dentro de discotecas y bares musicales, que con la legislación actual ya se consideran delito de agresión sexual. La mayor concienciación de las nuevas generaciones hace que se denuncien mucho más ahora que décadas atrás. Con todo, las denuncias por agresión sexual en Barcelona cayeron un 9,4% en el primer semestre del año si se comparan con el mismo periodo de 2025.

Dentro del plan de ocio nocturno, los Mossos mantienen una coordinación permanente, tanto interna como externa, con la Guardia Urbana de Barcelona, vigilantes de seguridad privada, los operadores de discotecas y el gremio del transporte público en la ciudad para prevenir la violencia sexual y garantizar "una respuesta conjunta y eficiente" ante cualquier denuncia. En estos casos, se está en contacto con el Hospital Clínic para la atención a las víctimas y con la Fiscalía y los jueces para canalizar las denuncias.

Alta resolución de casos

El 88,8% de las víctimas que denuncian son mujeres y la policía ha resuelto el 83,9% de los casos. En este sentido, remarcan que la mitad de las detenciones de los agresores denunciados se hizo in fraganti, ya que correspondían, en su mayor parte, a hombres que habían tocado a mujeres en discotecas, la calle o el transporte público y la víctima avisaba rápidamente a una patrulla para detenerlos.

Los Mossos también remarcan que la latencia, es decir, aquellas denuncias que se presentan cuando la agresión sexual tuvo lugar tiempo atrás, sigue siendo elevada: un 18,5%. Y que el 64% de las víctimas de violencia sexual denuncian los hechos durante los primeros siete días tras sufrir la agresión.

Además, la policía catalana remarca que las conductas de contenido sexual que no constituyan delito están tipificadas como infracción leve en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida coloquialmente en España como la Ley Mordaza). Se pueden multar, con sanciones de entre 100 y 600 euros, actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, como lanzar un piropo irrespetuoso o un acoso leve, así como la exhibición obscena.

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Desde 2021, los Mossos han triplicado en Barcelona estas sanciones relacionadas con la violencia sexual, aunque, respecto a los primeros seis meses de 2025, este año se han impuesto un 11,8% menos de denuncias relacionadas con la libertad sexual y un 16,4% menos por exhibicionismo. Sin embargo, los Mossos remarcan que el 60% de los exhibicionismos sancionados se producen en la vía pública.