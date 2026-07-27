Encuesta
Verdum gana a Verdún en la votación vecinal por el nombre del barrio, que ahora el pleno municipal debe certificar
429 residentes en esta parte de Nou Barris apoyaron la primera opción y 118 la segunda tras un proceso participativo como el que se iniciará en Navas en otoño
El proceso participativo sobre el cambio de nombre de Navas a Torrent de la Guineu empezará en otoño y acabará en acuerdo o consulta
La mayoría de los vecinos de Verdún, en Nou Barris, que han votado en una encuesta tras el proceso participativo que se abrió sobre el nombre del barrio, quieren que pase a llamarse Verdum. Así se desprende de los resultados de una votación que empezó el 8 de mayo y concluyó el pasado 3 de julio, y en el que podían participar vecinos a partir de los 14 años. El resultado ha sido elocuente: 429 votos a favor de Verdum y 118 votos per a Verdun.
No, el sufragio popular no ha decidido automáticamente el cambio de nombre, porque la consulta no es vinculante, como sucede en las previstas en el Reglamento de Participación barcelonés. Los vecinos votaron en la web Decidim.Barcelona. El pulso por el nombre parte de una diferenciación en función del origen de cada una de las dos denominaciones.
Por una letra
‘Verdun/Verdum, la letra que lo cambia todo’. Así tituló el Ayuntamiento de Barcelona el proceso participativo que preveía una encuesta en la que los vecinos podían votar desde el 8 de mayo al 19 de junio, un plazo que después fue ampliado por el consistorio hasta el 3 de julio.
El consistorio recordó al principio del proceso que el barrio ha tenido en la práctica dos nombres. Uno, el considerado oficial, es Verdun, en recuerdo de la batalla de la Primera Guerra Mundial, en la que más de 350.000 soldados franceses y alemanes murieron en un enfrentamiento en el que acabó ganando Francia pero en el que los logros fueron nimios, sobre todo si se tiene en cuenta las vidas que se llevó por delante. El nombre oficioso ha sido Verdum, en alusión a un pájaro común en los bosques europeos que dio nombre a una asociación ornitológica del barrio en los años 30.
El pleno municipal y Navas
El pleno municipal será quien tenga la última palabra sobre si hay o no cambio de nombre, como está previsto. Es lo mismo que sucedió cuando Sant Andreu votó a favor de cambiar el nombre del barrio de Navas a Torrent de la Guineu, como propuso la Asociación de Vecinos de Navas, ahora denominada Asociación de Navas-Torrent de la Guineu.
En ese caso, vecinos de Navas que quieren que siga llamándose así defendieron su propia iniciativa, una consulta. Ante la existencia de las dos posiciones, el consistorio informó hace unos días de que unos y otros podrán participar en un proceso participativo que empezará en otoño y que de no mediar un acuerdo entre las partes acabará en una consulta.
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