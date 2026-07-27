Paneque sostiene que no existen puntos en común entre los socavones de las obras de la L9 y Rodalies

En las últimas semanas, dos socavones y una deflagración de gas vinculados a las obras de construcción de infraestructuras ferroviarias han aumentado la preocupación entre los vecinos de Barcelona. El primero de ellos fue en el barrio del Putxet el pasado 7 de julio en el marco de las obras de la L9, mientras que pocos días después, el 22 de julio, una situación similar ocurrió en Montcada i Reixac en las obras del soterramiento de Rodalies en el municipio. El mismo día, además, hubo una fuga de gas en la estación de Plaça de Sants de Barcelona que levantó una gran llamarada.

Ante los incidentes, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha asegurado en una entrevista en 3Cat este lunes que no existen puntos en común entre ellos. "Son tres obras sin ninguna coincidencia entre ellas ni de empresa constructora ni de responsable", ha remarcado. Aunque "es normal" la la preocupación de la opinión pública ante los hechos tan seguidos.

Sin embrago, la consellera ha defendido que la administración pública ha actuado como le corresponde en primer lugar, respondiendo a la emergencia y restableciendo la normalidad.

Socavón en Montcada

En el caso del socavón de las obras del soterramiento de tren de Montcada a la altura de Vallbona, que obligó a cortar durante unos días las líneas R2, R2 Nord y R11 de Rodalies, ha asegurado que la Generalitat está pendiente aún de conocer el informe técnico de Adif antes de atribuir responsabilidades.

"Ver cuál es el origen, ver si se actuó de la manera adecuada, de acuerdo a proyecto, si estos riesgos estaban bien delimitados y si de ahí sale alguna oportunidad de mejora y de asegurar que esto no pueda volver a ocurrir, pues éste es el procedimiento habitual y es lo que debemos exigir a Adif", ha asegurado.

Montcada. 23.07.2026. Sociedad. Dos grúas rellenan con cemento el socavón que ayer se tragó una grúa a raíz del hundimiento del terreno cercano a los trabajos de soterramiento de las vías de tren de Rodalies a su paso por el barrio de Vallbona. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / PIM

Paneque ha afirmado también que las obras de soterramiento son "muy complejas" y que en estos trabajos existen estudios geotécnicos, por lo que hay que comprobar si estos estudios tenían en cuenta todos los riesgos posibles.

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Además, ha puesto en valor que la única respuesta a la desconfianza de los incidentes del último mes relacionados con las obras de infraestructuras ferroviarias es la "mejora continuada" del servicio ante la situación en la que se encuentra la red tras una desinversión de décadas. Por otro lado, ha aprovechado para recordar que en estos momentos hay un total de 180 obras en marcha en Rodalies, "tan necesarias como molestas".