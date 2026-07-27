Barcelona asfaltará un tramo de Meridiana durante la primera mitad de agosto: mapa, fechas y afectaciones al tráfico

La transformación de la avenida Meridiana encara su recta final. El Ayuntamiento de Barcelona iniciará este fin de semana una de las últimas actuaciones de la reurbanización del tramo comprendido entre las calles de Felip II y Fabra i Puig con la pavimentación de la calzada, unos trabajos que se prolongarán del 1 al 14 de agosto y que comportarán afectaciones al tráfico y al transporte público.

La intervención se desarrollará en dos fases para mantener la circulación. Entre el 1 y el 7 de agosto se asfaltarán los carriles de entrada a la ciudad, desde el paseo de Fabra i Puig en dirección a Felip II, mientras que del 8 al 14 de agosto los trabajos se trasladarán a los carriles de salida de Barcelona, avanzando en sentido contrario. Durante ambas actuaciones se garantizará al menos un carril abierto al tráfico en cada sentido.

Las obras también tendrán impacto en el transporte público. Los autobuses interurbanos finalizarán su recorrido en Fabra i Puig y únicamente circularán por la Meridiana los servicios pasantes. Además, antes del inicio del asfaltado principal, el consistorio aprovechará esta semana para pavimentar varios cruces de la avenida. Este lunes y martes se actuará en las intersecciones con Concepción Arenal, Riera d'Horta y Dublín, mientras que el miércoles será el turno del cruce con la calle de Felip II.

Imagen que muestra el asfaltado de la Meridiana.

La nueva Meridiana, más verde y accesible

La pavimentación de la calzada supone uno de los últimos grandes hitos de una obra que comenzó en la primavera de 2025 y cuya finalización está prevista para el otoño de este año. Una vez completado el asfaltado, los trabajos continuarán en las aceras, la instalación de mobiliario urbano y juegos infantiles en el nodo de la Sagrera, la ejecución de parterres y zonas verdes, la colocación de la pérgola fotovoltaica y la señalización horizontal y vertical.

Según el ayuntamiento, la actuación transformará definitivamente este tramo de la Meridiana, que dejará atrás su configuración de autopista urbana para convertirse en un eje más orientado a la movilidad sostenible. La nueva sección contará con dos carriles de circulación y uno reservado a autobuses en cada sentido, un carril bici central segregado, aceras con más vegetación y cerca de 275 nuevos árboles, además de unos 7.200 metros cuadrados de parterres.

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La reurbanización también mejorará la conexión entre ambos lados de la avenida con la creación de nuevos pasos de peatones en las calles de Honduras, Martí Molins, Pegàs-Dublín y la Jota. En total, el número de pasos de peatones pasará de nueve a quince en este ámbito, con el objetivo de reforzar la accesibilidad y la continuidad entre los barrios de Sant Andreu y la Sagrera.