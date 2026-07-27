Legislación municipal
¿Se puede organizar una comida popular en la calle en Barcelona? Esto dice la normativa
Las multas pueden llegar a los 300 euros por comer en la calle si se ensucia la vía pública
Multados por cenar en la calle: 601 euros por una mesa a la fresca durante las fiestas del pueblo
Ya es oficial: hacer esto en la calle en Barcelona puede suponerte una sanción de hasta 300 euros
Antes de organizar una comida popular entre vecinos en la calle hay que tener en cuenta qué dice la ley al respecto. Solo así se podrán evitar las represalias, que pueden llegar en forma de multas.
Si se pretende cenar con vecinos en un espacio que ocupe la vía pública, ya sea por las fiestas de ese barrio o por otra celebración específica, existe un proceso a seguir para llevarlas a cabo de forma totalmente legal.
La ley en Barcelona
En Barcelona, por ejemplo, quien regula ese tema es el Ayuntamiento de la capital, que dice que se pueden organizar comidas en la calle, en términos generales e, incluso, se puede cortar una calle y ocupar el espacio si se consigue una licencia específica para ello.
Para organizar una cena o comida en la vía pública de Barcelona, pues, el procedimiento debe iniciarse solicitando los permisos necesarios. Esto requiere una petición, que se basará en una serie de obligaciones que se deberán cumplir.
En esta solicitud se debe asegurar que siempre se respetarán las normas de convivencia, que no se causarán molestias a los vecinos y que se realizará una buena limpieza posterior.
Si se pretende detener el paso de vehículos, hay que conseguir una autorización previa. Sin embargo, esta no se concederá si la calle está en obras, si interrumpe un camino imprescindible o si cerca hay alguna residencia de ancianos que pueda verse afectada por el ruido.
Multas y prohibiciones en Barcelona
Tener el permiso no significa estar exento de multas. Las sanciones pueden llegar si no se cumplen las condiciones firmadas. Por ejemplo, las multas por ensuciar la vía pública pueden superar los 300 euros si se arrojan restos, envoltorios o botellas al suelo.
Además, en Barcelona no está permitido el consumo de alcohol en la vía pública, ni en parques o playas fuera de los espacios autorizados. En las mismas zonas, también está prohibido hacer fuego o barbacoas.
El ruido se debe evitar entre las 22:00 y las 8:00 horas, ya que el descanso de los vecinos es prioritario.
- La faena ha bajado mucho': los chiringuitos de Badalona añoran el popular aparcamiento de Rodalies cerrado por ser zona verde
- Multa de 3.000 euros a una tienda de barrio de la Sagrada Familia por su escaparate histórico
- Una amonestación sin sanción pone fin al expediente al bombero crítico con la reserva femenina de plazas
- Barcelona estudiará subvencionar aires acondicionados y sensores en viviendas de los barrios más vulnerables al calor extremo
- Aquí estarán las nuevas paradas de autobús en la Diagonal de Barcelona | Mapa
- La confluencia de tres avenidas metropolitanas reforzará a Montgat y Tiana como puerta norte del área de Barcelona
- Mataró compra el solar de Can Fàbregas a El Corte Inglés por 11,7 millones para 'recuperar un espacio estratégico' de la ciudad
- La Generalitat atribuye la explosión de gas de Sants a dos causas independientes: obras del metro y reparación de la tubería afectada