Los Mossos detienen a un reincidente por cometer cuatro robos violentos en Martorell

Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron el 22 de julio a un hombre de 29 años como presunto autor de cuatro delitos de robo con violencia e intimidación en Martorell. Los hechos tuvieron lugar entre los meses de mayo y julio, periodo en que el arrestado realizó varios robos con violencia e intimidación siguiendo el mismo patrón de conducta.

Concretamente, el autor seleccionaba víctimas vulnerables o desprevenidas y les sustraía cadenas y colgantes de oro mediante tirones. Los agentes pudieron constatar una coincidencia significativa entre los hechos denunciados y el modus operandi, lo que posibilitó su atribución a un único autor, explica la policía catalana en un comunicado.

Durante la investigación, se tomaron declaraciones a víctimas y testigos, se realizaron reconocimientos fotográficos, así como el visionado de las imágenes grabadas por el sistema de videovigilancia de establecimientos en los alrededores de los lugares en que se localizaron los hechos.

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El arrestado, al cual le constan 16 antecedentes de los cuales cuatro responden a robos con violencia e intimidación, pasó a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Martorell.