16 antecedentes
Los Mossos detienen a un reincidente por cometer cuatro robos violentos en Martorell
El autor seleccionaba víctimas vulnerables o desprevenidas y les sustraía cadenas y colgantes de oro mediante el método del tirón
Detienen a un hombre con cuatro antecedentes por un robo violento en una tienda de Martorell
Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron el 22 de julio a un hombre de 29 años como presunto autor de cuatro delitos de robo con violencia e intimidación en Martorell. Los hechos tuvieron lugar entre los meses de mayo y julio, periodo en que el arrestado realizó varios robos con violencia e intimidación siguiendo el mismo patrón de conducta.
Concretamente, el autor seleccionaba víctimas vulnerables o desprevenidas y les sustraía cadenas y colgantes de oro mediante tirones. Los agentes pudieron constatar una coincidencia significativa entre los hechos denunciados y el modus operandi, lo que posibilitó su atribución a un único autor, explica la policía catalana en un comunicado.
Durante la investigación, se tomaron declaraciones a víctimas y testigos, se realizaron reconocimientos fotográficos, así como el visionado de las imágenes grabadas por el sistema de videovigilancia de establecimientos en los alrededores de los lugares en que se localizaron los hechos.
El arrestado, al cual le constan 16 antecedentes de los cuales cuatro responden a robos con violencia e intimidación, pasó a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Martorell.
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