MAPA | Estas son las 23 calles decoradas de las fiestas de Gràcia de 2026

Las fiestas de Gràcia de 2026 se iniciarán el 15 de agosto y concluirán el 21, y durante esos días el barrio exhibirá la decoración que 23 de sus calles y plazas han estado preparando durante meses.

Los temas a los que cada calle ha dedicado esos esfuerzos no se reveló hasta el pasado viernes, 24 de julio. Este es el mapa de los emplazamientos de Gràcia que contarán con decoración.

Mapa de las calles decoradas en las fiestas de Gràcia 2026. / EL PERiÖDICO

Tolkien, memoria histórica y popular

En cuanto a las temáticas elegidas, llama la atención el éxito de J.R.R.: cinco calles reproducirán distintos emplazamientos de la saga ‘El Señor de los Anillos’: Fraternitat de Baix, Fraternitat de Dalt, Llibertat, Progrés y Tordera.

La calle Ciudad Real dedicará su engalanamiento, titulado “Ens queda la paraula”, a los poetas y poetisas represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo. Joan Blanques de Baix rendirá homenaje al cuerpo de bomberos con “Brigada Joan Blanques”, entre humo, fuego, agua y cascos. Perill recordará a las floristas de la Rambla, mientras que la plaza del Poble Gitano celebrará con “Aniversari” el décimo aniversario de la asociación gitana Romanipe’s.

Ca la iaia

La edición de 2026 también viajará por imaginarios domésticos, literarios y populares. Berga propondrá “Anem a ca la Iaia”, un viaje a las sensaciones de las visitas a casa de los abuelos. La plazoleta de Sant Miquel y alrededores convertirá “L’abecedari de la Festa” en un homenaje a las letras, las palabras y el universo literario, y la emblemática plaza de la Vila apostará por “Un guarnit de merda”, una reivindicación del sentido escatológico de la cultura catalana. Lluís Vives invitará al vecindario a sentarse a la mesa con “La calçotada”, mientras Travessia de Sant Antoni se inspirará en una masía abandonada típica catalana con “Can Travessia”.

Joan Blanques de Baix de Tot llevará hasta Gràcia “Un mar de meduses” para reflexionar sobre la fragilidad del ecosistema marino. La plaza del Nord levantará “El jardí improbable”, un jardín de flores y plantas imaginarias con laberinto para los niños. Mozart revisitará el momento en que el umbráculo de la Ciutadella se convirtió en sala de baile con “L’hivernacle encantat”, y en cierto modo hará juego con Providència y su “Floridència”, un espacio planteado como un invernadero del parque de la Ciutadella lleno de plantas y flores de todos los tamaños y colores. Verdi, por su parte, propondrá “Metamorfosi”, un paseo por la evolución de gusano a mariposa a través de un jardín florido.

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Piratas de Gràcia

La Perla se adentrará en el mundo de los piratas del Caribe con “La Perla Negra”. Puigmartí dedicará “Viet Fest” a diferentes fiestas populares de la cultura vietnamita. El retorno de Sant Pere Màrtir al mapa de decoraciones, gracias al traslado de la comisión de la vecina calle Jesús, planteará con “Pot baixar Jesús a jugar?” una reflexión sobre el universo del juego infantil y la supresión de los roles de género, reivindicando que lo importante sea jugar y no el género de quien juega. Finalmente, la plaza Rovira i Trias celebrará con “Batiscaforoviruskas” los 20 años de decoración ininterrumpida en la plaza y los 20 años de la publicación de “Batiscafo Katiuscas”, de Antònia Font. El homenaje al grupo mallorquín será tristemente actual, tras el fallecimiento del bajista Joan Roca este miércoles.