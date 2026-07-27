Una bala
Un tiroteo deja un hombre herido dentro de su vivienda en Terrassa
La víctima fue trasladada a un hospital y su vida no corre peligro. Los Mossos investigan los hechos y buscan al autor del disparo
Los Mossos investigan un tiroteo en el barrio de la Creu Alta de Sabadell
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Un hombre resultó herido de bala la noche del domingo mientras se encontraba en el interior de su vivienda en Terrassa, según ha adelantado el Diari de Terrassa y han confirmado fuentes de los Mossos d’Esquadra.
Los hechos se produjeron alrededor de las 23.00 horas en la calle Sant Damià, situada en el barrio de Ca n’Anglada. Por causas que todavía se investigan, la víctima recibió un disparo cuando se encontraba dentro de su domicilio.
Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso e identificar, localizar y detener al presunto autor del disparo.
El hombre herido fue trasladado a un centro hospitalario. Su estado no reviste gravedad y su vida no corre peligro.
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