El gigante de la robótica ABB elige Sabadell para abrir una nueva sede tecnológica

ABB Robotics ha escogido Sabadell para desarrollar su nueva sede tecnológica y operativa en España. La compañía prevé construir un centro de 15.000 metros cuadrados en el que reunirá sus principales actividades de ingeniería, formación, experiencia de cliente, servicio y operaciones.

La implantación reforzará el peso de Sabadell y del área metropolitana de Barcelona dentro del sector de la robótica avanzada. Desde las nuevas instalaciones, ABB Robotics desarrollará soluciones y sistemas robotizados destinados a empresas de diferentes ámbitos industriales.

La compañía, considerada uno de los principales fabricantes mundiales de robots industriales, ha destacado la ubicación estratégica de Sabadell como uno de los factores determinantes para elegir el municipio. El futuro centro contará con acceso directo a las autopistas C-58 y AP-7, dos de los principales ejes viarios de Catalunya, que conectan la ciudad con Barcelona, el Vallès y el resto del territorio.

El proyecto supone también el regreso de una marca estrechamente vinculada a la historia industrial de Sabadell. Durante buena parte del siglo XX, ABB y las empresas que la precedieron tuvieron una presencia destacada en la actividad económica de la ciudad.

Parte de ese legado se conserva actualmente en el recinto de Fira Sabadell, instalado en una antigua nave industrial de la compañía. La transformación del edificio permitió mantener uno de los espacios asociados a la memoria fabril del municipio y destinarlo a ferias, congresos y otros acontecimientos económicos.

Noticias relacionadas

Por ahora, ABB Robotics no ha precisado el calendario de construcción y puesta en marcha del nuevo centro, ni tampoco el volumen de inversión o el número de puestos de trabajo que generará.