Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones CatalunyaIncendiosOsos Vall d'AranAVEBegoña GómezCalorBajas laboralesTMBViviendaMallorcaJubilaciónPueblo abandonadoRiesgo de incendioEclipse solar
instagramlinkedin

De 15.000 metros cuadrados

El gigante de la robótica ABB elige Sabadell para abrir una nueva sede tecnológica

La multinacional proyecta un centro de 15.000 metros cuadrados que concentrará actividades de ingeniería, formación, atención al cliente, servicio y operaciones

Un pequeño Manhattan en Sabadell: inaugurada la ‘macroresidencia’ de estudiantes que ha costado 30 millones

Robot Yumi de la empresa ABB Robotics

Robot Yumi de la empresa ABB Robotics / JOSEP GARCIA / Bcn

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Clàudia Mas

Clàudia Mas

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

ABB Robotics ha escogido Sabadell para desarrollar su nueva sede tecnológica y operativa en España. La compañía prevé construir un centro de 15.000 metros cuadrados en el que reunirá sus principales actividades de ingeniería, formación, experiencia de cliente, servicio y operaciones.

La implantación reforzará el peso de Sabadell y del área metropolitana de Barcelona dentro del sector de la robótica avanzada. Desde las nuevas instalaciones, ABB Robotics desarrollará soluciones y sistemas robotizados destinados a empresas de diferentes ámbitos industriales.

La compañía, considerada uno de los principales fabricantes mundiales de robots industriales, ha destacado la ubicación estratégica de Sabadell como uno de los factores determinantes para elegir el municipio. El futuro centro contará con acceso directo a las autopistas C-58 y AP-7, dos de los principales ejes viarios de Catalunya, que conectan la ciudad con Barcelona, el Vallès y el resto del territorio.

El proyecto supone también el regreso de una marca estrechamente vinculada a la historia industrial de Sabadell. Durante buena parte del siglo XX, ABB y las empresas que la precedieron tuvieron una presencia destacada en la actividad económica de la ciudad.

Parte de ese legado se conserva actualmente en el recinto de Fira Sabadell, instalado en una antigua nave industrial de la compañía. La transformación del edificio permitió mantener uno de los espacios asociados a la memoria fabril del municipio y destinarlo a ferias, congresos y otros acontecimientos económicos.

Noticias relacionadas

Por ahora, ABB Robotics no ha precisado el calendario de construcción y puesta en marcha del nuevo centro, ni tampoco el volumen de inversión o el número de puestos de trabajo que generará.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La faena ha bajado mucho': los chiringuitos de Badalona añoran el popular aparcamiento de Rodalies cerrado por ser zona verde
  2. Multa de 3.000 euros a una tienda de barrio de la Sagrada Familia por su escaparate histórico
  3. Una amonestación sin sanción pone fin al expediente al bombero crítico con la reserva femenina de plazas
  4. Barcelona estudiará subvencionar aires acondicionados y sensores en viviendas de los barrios más vulnerables al calor extremo
  5. Aquí estarán las nuevas paradas de autobús en la Diagonal de Barcelona | Mapa
  6. La confluencia de tres avenidas metropolitanas reforzará a Montgat y Tiana como puerta norte del área de Barcelona
  7. Mataró compra el solar de Can Fàbregas a El Corte Inglés por 11,7 millones para 'recuperar un espacio estratégico' de la ciudad
  8. La Generalitat atribuye la explosión de gas de Sants a dos causas independientes: obras del metro y reparación de la tubería afectada

El gigante de la robótica ABB elige Sabadell para abrir una nueva sede tecnológica

El gigante de la robótica ABB elige Sabadell para abrir una nueva sede tecnológica

El castillo de Montjuïc se posiciona como punto de observación del eclipse solar en Barcelona con un horario ampliado

El castillo de Montjuïc se posiciona como punto de observación del eclipse solar en Barcelona con un horario ampliado

Albiol anuncia que la Guardia Urbana de Badalona dispondrá de "un número importante" de pistolas Táser "en los próximos meses"

Albiol anuncia que la Guardia Urbana de Badalona dispondrá de "un número importante" de pistolas Táser "en los próximos meses"

Una expo recorre la senda de proyectos y utopías que desbrozó Cerdà al alumbrar la idea del urbanismo

Una expo recorre la senda de proyectos y utopías que desbrozó Cerdà al alumbrar la idea del urbanismo

El exjefe de la Oficina Técnica del Plan de Rodalies, Luis Ubalde, escogido director del Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú

El exjefe de la Oficina Técnica del Plan de Rodalies, Luis Ubalde, escogido director del Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú

Los Mossos detienen a un reincidente por cometer cuatro robos violentos en Martorell

Los Mossos detienen a un reincidente por cometer cuatro robos violentos en Martorell

Badalona y Sant Adrià aspiran a reconvertir Can Rigalt y los edificios de Telefónica y los bomberos con el Pla de Barris

Badalona y Sant Adrià aspiran a reconvertir Can Rigalt y los edificios de Telefónica y los bomberos con el Pla de Barris

La delincuencia se redujo un 9,7% en Esplugues de Llobregat durante el primer semestre de 2026

La delincuencia se redujo un 9,7% en Esplugues de Llobregat durante el primer semestre de 2026