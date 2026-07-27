Ferrocarrils cortará la circulación de trenes entre Gràcia y Sarrià a partir del 11 de agosto

A partir del día 11 de agosto y durante 13 días, hasta el 23, el servicio de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) se interrumpirá entre las estaciones de Gràcia y Sarrià por obras de renovación de la vía en el tramo.

Las obras, que empezaron el pasado mayo en horario nocturno, permitirán mejorar la resistencia del servicio y reducir los costes de mantenimiento. Además, se implementará en la vía 1 entre Gràcia y Muntaner una nueva en placa que sustituirá la actual vía sobre balasto y se renovarán las diagonales del tramo Muntaner-La Bonanova sobre vía en placa.

Corte entre Gràcia y Sarrià de Ferrocarrils de la Generalitat / Generalitat de Catalunya

Por ello, se habilitará un servicio alternativo de autobuses que conectará las estaciones de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres y Sarrià. Además, los trenes entre Gràcia y Plaça Catalunya modificarán sus horarios habituales y circularán con una frecuencia máxima de 18 trenes por hora y sentido. Por otro lado, los trenes de las líneas S1 y S2 entre dichas estaciones y las líneas L7 y L12 mantendrán los horarios habituales.

La intervención forma parte del proyecto de la renovación de vía entre Plaça Catalunya y Sarrià, que ya ejecutó su primera parte en el tramo Sarrià, Les Tres Torres, La Bonanova y Muntaner. Por otro lado, entre los días 4 y 30 de agosto, las obras comportarán varias afectaciones en los carriles de circulación de la Via Augusta con cortes parciales, estrechamientos entre las calles Madrazo y Ganduixer y desvíos del carril bici en algún tramo puntual.

Mantenimiento y renovación

Pero antes de estas obras, FGC cortará la línea Llobregat-Anoia del 1 al 7 de agosto entre las estaciones Sant Vicenç | Castellgalí y Manresa por para renovar y ejecutar nuevas vías en el tramo. En concreto, se hará una renovación integral de 400 metros de vía en el interior del túnel de Santa Clara a la altura de la estación Manresa-Viladordis y se ejecutará una nueva vía en placa hormigonada sustituyendo la vía en balasto actual con objetivo de reforzar la estabilidad de la vía, mejorar el sistema de drenaje y evitar las filtraciones de agua.

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También, a partir de este lunes FGC ha empezado las tareas de revisión anual del Funicular de Vallvidrera que durarán hasta el 28 de agosto. Durante el periodo se habilitará un servicio alternativo por carretera.