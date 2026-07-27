El exjefe de la Oficina Técnica del Plan de Rodalies, Luis Ubalde, escogido director del Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú

Luis Ubalde es el nuevo director del Museu del Ferrocarril de Catalunya, situado en Vilanova i la Geltrú. El exjefe de la Oficina Técnica del Plan de Rodalies se sitúa al frente de la equipación de forma oficial desde este lunes, después de superar el proceso de selección iniciado en abril por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

La elección de un nuevo director se activó después de que la directora nombrada en el año 2024, Mayte Castillo, se incorporara a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) como subdirectora de servicios de movilidad.

Ubalde, ingeniero de caminos, canales y puertos, es también doctor por la Universitat Politècnica de Catalunya. En el ámbito ferroviario, ha sido profesor e investigador en el Centro de Innovación del Transporte y trabajó en las obras de construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona.

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Durante dos años, Ubalde dirigió estudios y proyectos ferroviarios en la consultora de ingeniería y arquitectura IDOM. A partir del año 2010, participó en el proyecto y las obras de la futura estación intermodal de la Sagrera de Barcelona, antes de asumir el cargo de jefe de la Oficina Técnica del Plan de Rodalies.