Patrimonio arqueológico
Encuentran una tumba romana en el castillo de Castelldefels
Una excavación arqueológica ha posibilitado el hallazgo de los restos de una persona adulta que habría vivido en la villa situada en la cima de la colina
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Una reciente intervención arqueológica en el entorno del castillo de Castelldefels ha permitido descubrir una tumba de época romana con los restos de una persona adulta, un hallazgo que aporta nueva información sobre los orígenes de la ocupación humana en el cerro del castillo, muy anteriores a la construcción de la fortificación medieval y de la iglesia románica que actualmente coronan la colina. El ayuntamiento sostiene, en un comunicado, que el descubrimiento contribuye a "ampliar el conocimiento sobre el pasado romano de Castelldefels y pone de manifiesto la riqueza patrimonial de un espacio que continúa revelando nuevas páginas de la historia de la ciudad".
La tumba descubierta corresponde a una persona adulta de la cual, de momento, se desconoce la identidad. El entierro no contenía ajuar funerario y estaba orientado hacia el este, es decir, en dirección al lugar por donde sale el sol. Esta disposición podría indicar que la persona seguía alguna creencia de tipo solar de origen oriental, diferente a la religión romana tradicional, a pesar de que los estudios posteriores tendrán que aportar más información sobre esta hipótesis.
A pesar de que habrá que esperar los resultados de los estudios arqueológicos para confirmarlo, los investigadores consideran posible que la persona enterrada en la tumba descubierta hubiera vivido durante la segunda mitad del siglo I y los inicios del siglo II. La excavación ha sido dirigida por el arqueólogo Pere Lluís Artigues y se ha llevado a cabo gracias a la financiación del Ayuntamiento de Castelldefels, a iniciativa del Grup de Recerques Històriques de Castelldefels (GREHIC). La entidad también ha participado activamente en los trabajos arqueológicos y colaborará en el estudio de los materiales y los restos localizados.
Hace cerca de dos mil años, en la parte más alta del cerro existía una villa romana, una explotación rural que permaneció activa durante varios siglos y que se había construido sobre los restos de un poblado ibérico anterior. Las personas que vivían allí se dedicaban principalmente a las tareas agrícolas y ganaderas, con cultivos que probablemente incluían la viña, así como la cría de animales. En la villa convivían personas libres y también esclavas, según apuntan los estudios históricos.
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