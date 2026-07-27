El castillo de Montjuïc se posiciona como punto de observación del eclipse solar en Barcelona con un horario ampliado

El esperado eclipse solar del próximo miércoles 12 de agosto también se podrá observar desde Barcelona, aunque de forma parcial al estar fuera de la franja geográfica que quedará totalmente a oscuras. El consistorio ha movido ficha y anuncia una ampliación del horario de apertura del castillo de Montjuïc, que esa noche cerrará a las 21.30h en vez de las 20h como habitualmente. El último acceso permitido al recinto será a las 21:00 horas. Con este pequeño gesto, la fortaleza se posiciona para captar parte del gran flujo de visitantes que generará el eclipse y que mayoritariamente se dirigirá a 23 puntos de observación al sur de la capital catalana.

Desde allí se apreciará una parte importante de un fenómeno que se prevé que se produzca entre las 19:30 horas y las 21:00 horas, en función de la ubicación desde donde se mira. La entrada general tendrá el mismo precio que un dia ordinario: 12 euros de tarifa base adulta, 8 euros para quién tenga derecho a la reducida y gratis para los menores de 16 años.

La entrada ese día incluirá unas gafas homologadas, que son imprescindibles para observar el Sol con seguridad. También habrá instrucciones de seguridad para garantizar una observación responsable y sin riesgos, en que se detallará que, a diferencia de las gafas que ofrecerán, las gafas de sol habituales no protegen del eclipse. Finalmente, el punto más elevado, la terraza, acogerá una actividad especial con reserva previa online y plazas limitadas. Es un espacio no adaptado para las personas con movilidad reducida.

Se tratará de una breve explicación guiada del fenómeno, para entender de forma introductoria qué pasa durante un eclipse y por qué este año resulta especial. Entre las informaciones, se explicará que un eclipse tiene lugar cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, de forma que se oculta durante unos minutos. También, que su importancia reside en que último eclipse total de sol se vio el 1905 y tras el de este agosto, no se volverá a apreciar otro hasta 2180.

El público también podrá disfrutar, hasta las 20 horas, de las exposiciones del equipamiento, tanto la permanente como las temporales que se programan a las salas del patio de armas. Actualmente, alberga muestras dedicadas a las Brigadas Internacionales y al multilingüismo y al papel transformador de la Seat.