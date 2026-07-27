La delincuencia se redujo un 9,7% en Esplugues de Llobregat durante el primer semestre de 2026

Las infracciones penales conocidas en Esplugues de Llobregat descendieron un 9,7% durante el primer semestre de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior. Entre enero y junio se registraron 1.357 hechos delictivos, 145 menos que los 1.502 contabilizados durante los primeros seis meses de 2025. Se trata del principal índice que el Ayuntamiento de Esplugues destaca de la Junta Local de Seguridad, celebrada el pasado jueves, 23 de julio en el Espai Baronda y presidida por el alcalde de la ciudad del Baix Llobregat, Eduard Sanz: "La evolución positiva del primer semestre nos anima a continuar reforzando la prevención y la presencia en la calle, con medidas como la policía de proximidad, el servicio de serenos y el despliegue de cámaras de videovigilancia", resaltó el edil, que también puso en valor "la coordinación y el trabajo conjunto de la Policía Local, los Mossos d'Esquadra y el resto de cuerpos de seguridad, indispensables para dar una respuesta más eficaz y mejorar la seguridad en los barrios".

Así, el dato semestral confirma un cambio de tendencia después del incremento registrado durante la segunda mitad de 2025. El consistorio destaca que en cuatro de los seis primeros meses del año se registraron menos delitos que durante el mismo mes del año anterior, con descensos especialmente significativos en mayo y en junio. Sin embargo, en el cómputo completo de los últimos doce meses, de julio de 2025 a junio de 2026, se han registrado 3.111 infracciones penales, un 1,7% más que en el periodo anterior, principalmente, señala el ayuntamiento, por el robo en el interior de vehículos, de manera que la comparativa todavía incorpora el repunte del segundo semestre de 2025. Por tipologías, destaca la reducción de los robos con violencia o intimidación, que bajan un 16%. También disminuyen los robos con fuerza en domicilios, un 39,4%, y en establecimientos, un 60,4%.

Mayor presencia policial

Durante el primer semestre, la Policía Local ha gestionado 9.087 servicios, ante los 6.530 del mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 39,2%. Un aumento que el gobierno municipal relaciona principalmente con que los servicios iniciados de oficio crecen un 70,2% y los planificados, un 57,4%. También se ha intensificado la presencia policial preventiva en la calle. Los dispositivos de vigilancia en barrios y zonas concretas y los patrullajes preventivos han pasado de 477 a 856, casi un 80% más.

Junta Local de Seguridad de Esplugues de Llobregat, el 23 de julio de 2026 / AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

El ayuntamiento destaca que el despliegue de la policía de proximidad "se refleja en los 1.035 servicios efectuados durante los primeros seis meses del año, ante los 103 del mismo periodo de 2025".

También mejoran los indicadores de tráfico. Los accidentes han bajado un 22%, de 209 a 163, y los accidentes con víctimas se han reducido de 80 a 70. El número de personas heridas graves ha pasado de 12 a 3 y no se ha registrado ninguna víctima mortal.