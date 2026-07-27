Junta Local de Seguridad
La delincuencia se redujo un 9,7% en Esplugues de Llobregat durante el primer semestre de 2026
Entre enero y junio se registraron 1.357 hechos delictivos, 145 menos que los 1.502 contabilizados durante los primeros seis meses de 2025
Sin embargo, de julio de 2025 a junio de 2026 se produjeron un 1,7% más de delitos que en los doce meses anteriores
DATOS ANTERIORES | Los hurtos y los robos en interior de vehículos hacen subir un 8,9% la delincuencia en Esplugues
Las infracciones penales conocidas en Esplugues de Llobregat descendieron un 9,7% durante el primer semestre de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior. Entre enero y junio se registraron 1.357 hechos delictivos, 145 menos que los 1.502 contabilizados durante los primeros seis meses de 2025. Se trata del principal índice que el Ayuntamiento de Esplugues destaca de la Junta Local de Seguridad, celebrada el pasado jueves, 23 de julio en el Espai Baronda y presidida por el alcalde de la ciudad del Baix Llobregat, Eduard Sanz: "La evolución positiva del primer semestre nos anima a continuar reforzando la prevención y la presencia en la calle, con medidas como la policía de proximidad, el servicio de serenos y el despliegue de cámaras de videovigilancia", resaltó el edil, que también puso en valor "la coordinación y el trabajo conjunto de la Policía Local, los Mossos d'Esquadra y el resto de cuerpos de seguridad, indispensables para dar una respuesta más eficaz y mejorar la seguridad en los barrios".
Así, el dato semestral confirma un cambio de tendencia después del incremento registrado durante la segunda mitad de 2025. El consistorio destaca que en cuatro de los seis primeros meses del año se registraron menos delitos que durante el mismo mes del año anterior, con descensos especialmente significativos en mayo y en junio. Sin embargo, en el cómputo completo de los últimos doce meses, de julio de 2025 a junio de 2026, se han registrado 3.111 infracciones penales, un 1,7% más que en el periodo anterior, principalmente, señala el ayuntamiento, por el robo en el interior de vehículos, de manera que la comparativa todavía incorpora el repunte del segundo semestre de 2025. Por tipologías, destaca la reducción de los robos con violencia o intimidación, que bajan un 16%. También disminuyen los robos con fuerza en domicilios, un 39,4%, y en establecimientos, un 60,4%.
Mayor presencia policial
Durante el primer semestre, la Policía Local ha gestionado 9.087 servicios, ante los 6.530 del mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 39,2%. Un aumento que el gobierno municipal relaciona principalmente con que los servicios iniciados de oficio crecen un 70,2% y los planificados, un 57,4%. También se ha intensificado la presencia policial preventiva en la calle. Los dispositivos de vigilancia en barrios y zonas concretas y los patrullajes preventivos han pasado de 477 a 856, casi un 80% más.
El ayuntamiento destaca que el despliegue de la policía de proximidad "se refleja en los 1.035 servicios efectuados durante los primeros seis meses del año, ante los 103 del mismo periodo de 2025".
También mejoran los indicadores de tráfico. Los accidentes han bajado un 22%, de 209 a 163, y los accidentes con víctimas se han reducido de 80 a 70. El número de personas heridas graves ha pasado de 12 a 3 y no se ha registrado ninguna víctima mortal.
- La faena ha bajado mucho': los chiringuitos de Badalona añoran el popular aparcamiento de Rodalies cerrado por ser zona verde
- Multa de 3.000 euros a una tienda de barrio de la Sagrada Familia por su escaparate histórico
- Una amonestación sin sanción pone fin al expediente al bombero crítico con la reserva femenina de plazas
- Barcelona estudiará subvencionar aires acondicionados y sensores en viviendas de los barrios más vulnerables al calor extremo
- Aquí estarán las nuevas paradas de autobús en la Diagonal de Barcelona | Mapa
- La confluencia de tres avenidas metropolitanas reforzará a Montgat y Tiana como puerta norte del área de Barcelona
- Mataró compra el solar de Can Fàbregas a El Corte Inglés por 11,7 millones para 'recuperar un espacio estratégico' de la ciudad
- La Generalitat atribuye la explosión de gas de Sants a dos causas independientes: obras del metro y reparación de la tubería afectada