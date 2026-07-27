Sin heridos graves
Un incendio en el metro de Barcelona obliga a evacuar estaciones de la línea 1 y deja a 120 atendidos por Emergències
La circulación no funciona entre Universitat y La Sagrera tras el desalojo de Glòries y el cierre de la estación de Clot
CONTEXTO | “Faltan buses”: las aglomeraciones y el calor marcan el inicio del corte de la L1 del metro de Barcelona
Un incendio en el recubrimiento de la catenaria de la L1 del metro de Barcelona entre Clot y Glòries ha afectado a la circulación de esta línea y de la L2 este lunes por la tarde. Poco antes de las 18 h ya se ha empezado a detectar humo en el interior de los túneles que ha obligado a parar a los trenes que estaban circulando po la zona afectada.
Por ello, se ha desalojado la estación de Glòries y se ha cerrado la del Clot, donde ambas líneas confluyen y los trenes han dejado de parar. Además, también ha quedado afectada la frecuencia de paso y la L1 no funciona entre las estaciones de Universitat y la Sagrera, el tramo más céntrico del recorrido. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha habilitado un servicio alternativo por carretera.
Según ha confirmado el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), un total de 120 personas han sido atendidas por inhalación de humo y Protecció Civil ha activado la alerta Ferrocat. El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 102 llamadas de ciudadanos alertando del incendio. Ninguno de los atendidos, ahora bien, presenta síntomas de gravedad y sólo algunas han recibido atención con mascarillas de oxígeno por inhalación de humo. Otras han podido volver a casa.
Los Bombers de Barcelona se han dirigido a la zona para controlar la incidencia técnica y el SEM ha activado hasta ahora un total de 19 ambulancias. También se han movilizado patrullas de los Mossos d'Esquadra y para garantizar el trabajo de los equipos de emergencias, se ha cortado la avenida Meridiana a la altura de la calle Mallorca hasta la plaza de Glòries.
Suscríbete para seguir leyendo
- La faena ha bajado mucho': los chiringuitos de Badalona añoran el popular aparcamiento de Rodalies cerrado por ser zona verde
- Multa de 3.000 euros a una tienda de barrio de la Sagrada Familia por su escaparate histórico
- Una amonestación sin sanción pone fin al expediente al bombero crítico con la reserva femenina de plazas
- Barcelona estudiará subvencionar aires acondicionados y sensores en viviendas de los barrios más vulnerables al calor extremo
- Aquí estarán las nuevas paradas de autobús en la Diagonal de Barcelona | Mapa
- La confluencia de tres avenidas metropolitanas reforzará a Montgat y Tiana como puerta norte del área de Barcelona
- Mataró compra el solar de Can Fàbregas a El Corte Inglés por 11,7 millones para 'recuperar un espacio estratégico' de la ciudad
- La Generalitat atribuye la explosión de gas de Sants a dos causas independientes: obras del metro y reparación de la tubería afectada