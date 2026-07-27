Barcelona traslada el homenaje a las víctimas del 17A a la plaza Sant Jaume por las obras en la Rambla

Este próximo 17 de agosto se cumplirán nueve años de los atentados terroristas en Barcelona y Cambrils, que provocaron al menos 368 víctimas, incluidos 16 muertos. El foco principal del ataque islamista fue el atropello masivo que causó una furgoneta que invadió el paseo central de la Rambla y recorrió medio kilómetro a gran velocidad, hasta que quedó frenada en el Pla de l’Os, al pie del mural de Joan Miró y frente al Liceu. Justo donde se detuvo el vehículo se halla el memorial de las víctimas y alberga el acto que reúne cada año a afectados, familiares y autoridades para recordar a los fallecidos y los heridos. No obstante, el lugar está de obras, debido a la reforma del paseo universal de la capital, que prevé concluirse a principios de 2027, tras más de cuatro años de remodelación. Al no estar disponible ese tramo de la Rambla, el homenaje cambia de ubicación este año.

La ceremonia de tributo tendrá lugar el próximo lunes 17 de agosto a las 10:00 horas en la plaza de Sant Jaume. El Ayuntamiento de Barcelona explica que el traslado se ha decidido de mutuo acuerdo con las entidades representativas de los afectados.

Los representantes de las víctimas y sus familiares -que siguen recibiendo apoyo de los miembros de la extinta Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT)- y el ayuntamiento han resuelto que la habitual ofrenda floral se mude a la explanada donde se hallan el palacio de la Generalitat de Catalunya y la sede consistorial. El ayuntamiento concreta que, durante el acto, está previsto que se lea un poema, se interprete una pieza musical y se guarde un minuto de silencio.

La ceremonia siempre es sencilla y breve, pero muy emotiva. En ocasiones, el tributo también sirvió para evidenciar las quejas y las reivindicaciones de las víctimas, que han llegado a sentirse olvidadas a lo largo de los años por la falta de atención y auxilio que achacaron a las administraciones.

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El atentado yihadista causó una enorme conmoción hace ya casi una década. Las víctimas eran de 10 nacionalidades distintas, con edades comprendidas entre los tres y los 80 años. Tras reclamarla durante años, los afectados lograron que la Generalitat reabriera en 2025 un servicio de atención a víctimas del terrorismo. Este verano, además, está previsto el estreno de la película ‘Cronos’, un filme sobre el operativo policial que se desencadenó el 17A para detener a los terroristas y basado en testimonios de personas que vivieron los atentados en primera persona.