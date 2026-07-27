Badalona y Sant Adrià aspiran a reconvertir Can Rigalt y los edificios de Telefónica y los bomberos con el Pla de Barris

Cuando, en abril de 2026, los ayuntamientos de Badalona y de Sant Adrià de Besòs anunciaron que se presentarían conjuntamente a la segunda convocatoria del Pla de Barris de la Generalitat, localizaron que los esfuerzos se centrarían en los barrios del sur badalonés y sus limítrofes adrianenses, y declararon que aspiraban a recabar hasta 25 millones de euros de la iniciativa del Govern. Sin embargo, no indicaron cuáles serían las medidas concretas que se pondrían sobre la mesa. Este lunes, tras meses de reflexión, ambos consistorios han detallado qué proyectos se sustanciarán, de ser finalmente seleccionada la candidatura conjunta.

La transformación del antiguo edificio de la Telefónica de Sant Adrià en pisos adaptados para personas mayores y oficinas de servicios sociales; la reconversión del pasado edificio de los bomberos en Badalona en un equipamiento comunitario; o el impulso de un complejo de "innovación urbana" en la masía de Can Rigalt -un inmueble datado en el siglo XVIII, el más antiguo que se conserva en Sant Adrià- son algunas de las propuestas más destacadas. Para el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, la sintonía entre ambas ciudades "es el mejor ejemplo que podemos dar a la ciudadanía, demostrar que las administraciones saben trabajar conjuntamente". En este aspecto ha reincidido la alcaldesa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete: "Las fronteras administrativas no pueden ser un obstáculo cuando en el centro están las necesidades de la ciudadanía".

Si bien para Cañete la candidatura conjunta "es un ejemplo de entendimiento entre dos ciudades que quieren aprovechar todas las oportunidades y convertirse en una referencia de colaboración institucional", para Albiol se trata de "un ejemplo de responsabilidad y de colaboración institucional entre dos ciudades que tienen personalidad propia, pero también muchos intereses comunes".

Los alcaldes de Badalona, Xavier Garcia Albiol, y Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, y los concejales de urbanismo de ambos municipios, Daniel Gracia y José A. Gras, respectivamente / AJUNTAMENT DE BADALONA

La candidatura se centra en los barrios de Sant Adrià Nord, Sant Joan Baptista (ambos, en Sant Adrià, que reúnen a 14.270 vecinos), Artigas, el Remei, Sant Roc, Sant Mori de Llefià y Sant Antoni de Llefià (en Badalona, que suman 18.891 vecinos). En un comunicado, ambos ayuntamientos aseguran que el proyecto, bautizado como 'Recosiendo fronteras: tejiendo comunidad', tiene como objetivo "impulsar la transformación urbana, ambiental y social de sectores de barrios" fronterizos, "mediante una estrategia compartida que permita dar una respuesta coordinada a las necesidades sociocomunitarias, económicas, ambientales y urbanísticas".

Concretamente, se trata de 27 actuaciones, que deberían llevarse a cabo entre 2027 y 2031, y prevé un presupuesto de 25 millones de euros. La mitad de ese monto (12,5 millones) es lo que solicitan entre ambos ayuntamientos en la candidatura al Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris i Viles de la d'Atenció Especial de la Generalitat; mientras que el resto, se prevén cubrir "mediante cofinanciación municipal y otras fuentes de financiación compatibles".

Transformaciones físicas y ecológicas

Con un presupuesto de 7,13 millones de euros, el apartado de transformaciones físicas de la solicitud contempla actuaciones de regeneración urbana, mejora de la accesibilidad, rehabilitación de edificios y creación o adecuación de equipamientos comunitarios. Las más destacadas tienen que ver con las reformas de antiguos edificios para dotarlos de un nuevo uso comunitario.

Es el caso de la antigua estación de bomberos de Badalona para convertirla en un "equipamiento comunitario de captación sociolaboral y promoción de oportunidades", el derribo del viejo edificio de la Telefónica de Sant Adrià, para levantar ahí un "equipamiento comunitario inclusivo para las personas mayores", o el impulso de un "hub de innovación urbana y laboratorio ciudadano" en Can Rigalt, en el límite entre Sant Adrià y Badalona.

Aún en el capítulo de transformaciones físicas, la convocatoria conjunta también contempla ayudas para la retirada de fibrocemento, para el aislamiento térmico y la rehabilitación de fachadas, y para la mejora de la eficiencia energética en la iluminación pública (todo ello, en Sant Adrià); así como la subvención de la instalación de ascensores y otras obras para mejorar la accesibilidad, en Badalona.

La adaptación al cambio climático, el impulso de zonas verdes y de la movilidad activa (a pie o en vehículos de movilidad personal), la economía circular o la mejora de la gestión de residuos son las actuaciones enmarcadas en el capítulo de transición ecológica que recoge la candidatura compartida para el Pla de Barris. Con un presupuesto de 7,15 millones, ambas ciudades proponen impulsar los refugios climáticos en escuelas y centros cívicos, así como la "corresponsabilidad" en la gestión de residuos. En Badalona se localiza la adaptación climática del parque de las Cometes, la mejora de la movilidad a pie en la calle Xile o la mejora de los espacios verdes en general, en el barrio del Remei. Mientras, en Sant Adrià se propone la renaturalización del paseo de la Pollancreda y la potenciación de la economía circular en el mercado municipal, con reutilización y reciclaje de materiales.

Acción sociocomunitaria

Sin embargo, la partida más elevada recogida en la candidatura responde a la acción sociocomunitaria, considerada clave para reducir las desigualdades en uno de los ámbitos que presenta menores rentas per cápita de todo el conurbano barcelonés.

En este aspecto, las medidas están menos concretadas que en los ámbitos antes mencionados, aunque contemplan "servicios de apoyo a las comunidades de propietarios, la ampliación de la atención integral a las personas sin hogar, programas de intervención en educación, convivencia y mantenimiento del espacio público, servicios de atención a mujeres en situación de vulnerabilidad, una escuela de familias y la ampliación del servicio de canguro, o actuaciones de promoción del bienestar y la salud juvenil", entre otras.