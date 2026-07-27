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Seguridad ciudadana

Albiol anuncia que la Guardia Urbana de Badalona dispondrá de "un número importante" de pistolas Táser "en los próximos meses"

El alcalde popular ha explicado que ya se ha iniciado el procedimiento para conseguir estas armas, y un sindicato policial ha aplaudido la iniciativa

ANUNCIO PREVIO | Albiol "garantiza" que la Guardia Urbana de Badalona podrá usar pistolas Táser

Detalle del modelo de la pistola Táser que podrán utilizar los agentes de la Guardia Urbana de Badalona

Detalle del modelo de la pistola Táser que podrán utilizar los agentes de la Guardia Urbana de Badalona / AJUNTAMENT DE BADALONA

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Gerardo Santos

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Badalona
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La Guardia Urbana de Badalona está más cerca de disponer de pistolas Táser. Con una de estas armas en la mano y desde una sala de práctica de tiro, el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha anunciado que el ayuntamiento ha puesto en marcha el procedimiento para dotar de este recurso a la policía local. La partida económica que lo debe hacer posible ya fue aprobada en el Pleno municipal y, señala el edil, "un número importante" de estas armas estarán disponibles "en los próximos meses". Concretamente, el ayuntamiento indica que la previsión pasa por "adquirir tres dispositivos antes de que acabe el 2026 y completar la dotación durante 2027 con la compra de 25 unidades más".

Albiol ha ido más allá en su anuncio, y ha señalado que "el próximo año, con toda seguridad, Badalona será la ciudad en donde la policía va a disponer de más pistolas Táser". El gobierno municipal señala que la incorporación de estos dispositivos "irá acompañada de una formación específica para los agentes autorizados a llevarlos" que será impartida por el Institut de Seguretat Pública de Catalunya "e incluirá tanto la capacitación inicial como prácticas obligatorias de reciclaje anuales".

Asimismo, el Ayuntamiento "estudia incorporar cámaras corporales en los agentes vinculadas a estos dispositivos", unas cámaras que "se activarían automáticamente durante las intervenciones en que se desenfundara" el taser, "con el fin de reforzar las garantías, la transparencia y la seguridad tanto de los agentes como de la ciudadanía".

"Quién actúa de manera violenta tiene que saber que la Guardia Urbana dispondrá de todos los recursos necesarios para proteger los vecinos y actuar con la máxima eficacia y seguridad", ha indicado el alcalde. Hace cerca de un año, el propio alcalde de Badalona respondía a una publicación en X en que desde el sindicato SIP-Fepol se le instaba a dotar al cuerpo de policía local de pistolas Táser. Este lunes, poco después de que el alcalde publicase sobre el inicio del proceso para disponer de ellas, el mismo sindicato ha agradecido al alcalde la medida: "Es una reivindicación que hacía tiempo defendíamos. Gracias, alcalde".

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"Yo sé que estas pistolas han generado mucha controversia", ha admitido Albiol, para después puntualizar que son los "partidos de la izquierda" a quienes "no les gusta" el uso de pistolas Táser. "A mí me encanta que la policía de Badalona tenga este tipo de pistolas", ha asegurado el alcalde. "La gente normal no tiene nada que temer con estas pistolas, los que sí las tienen que temer son los malos", ha zanjado Albiol.

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