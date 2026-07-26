Un nuevo plan urbanístico protegerá ambientalmente la gran riera que conecta la Serralada de Marina con el mar

Nuevo paso para blindar la protección ambiental de la gran riera que conecta la Serralada de Marina, la cadena montañosa que sigue en paralelo el litoral catalán, y el mar a través de los municipios de Tiana y Montgat (Maresme), ambos integrados en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La administración ha aprobado esta semana provisionalmente —a la espera de aprobarse definitivamente por la comisión territorial de Urbanismo del Departament de Territori— una modificación del Plan General Metropolitano (MPGM), la cual permitirá la conservación del valor paisagístico y ambiental de la Riera d'en Font. El proyecto impulsa la recuperación de la riera como "eje vertebrador" entre el parque de la Serralada de Marina, ambos municipios y el mar, según consta en la documentación de la MPGM. Además, también implica la recuperación de tres antiguas masías y la instalación del primer mercado municipal de Tiana: "Nos permitirá poner orden en las calificaciones urbanísticas y aplicar cambios y mejoras en la zona", declara a EL PERIÓDICO el alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra (Junts per Tiana), acerca del plan recién aprobado.

Para acometer la protección del ámbito, se reconocerá como sistema hidrográfico el cauce y la ribera de la riera para "preservar así su función dentro del ciclo del agua". Asimismo, propone la preservación de la biodiversidad del bosque de ribera y de los márgenes en que se desarrolla la actividad agrícola. Para ello, la MPGM plantea calificar los entornos de la riera como sistema de parque forestal, lo que permitirá llevar a cabo actuaciones como el mantenimiento, la apertura de caminos, instalaciones para la prevención y extinción de incendios y la instalación de puntos de información ambiental. A la vez, se "minimizará el riesgo de inundación", sostiene la documentación del plan, que marca puntos calientes en este sentido, como el antiguo Garden Tiana: "Trabajamos mucho los avisos a la población a nivel municipal", asevera Salvatierra.

En cuanto a las masías, la MPGM propone calificar como zona de verde privado de interés tradicional a can Cosme, can Maybè y can Tolrà, "con la finalidad de facilitar la rehabilitación y la mejora" de los inmuebles. El tratamiento de los contornos de la riera, "espacios abocados a un deterioro progresivo", según se lee en la documentación del plan, deberá permitir, a su vez, "mejorar el contacto con el tejido urbano y conseguir una transición más amable al espacio agroforestal". Se conseguirá incorporando, a lo largo del eje de la riera, espacios de encuentro para residentes, identificando y potenciando espacios libres ya existentes y admitiendo nuevos usos que aporten "valor añadido al medio natural".

Imagen que muestra la Riera d'en Font en Montgat, destacando su estado y características.

En esta ordenación y protección del medio natural subyace la intención, a largo plazo, de consolidar la conexión del parque natural de Collserola con una Serralada de Marina que, a su vez, se vertebra con el mar a través de rieras como la d'en Font. También las rieras de Montalegre y de Tiana atraviesan la población. El municipio busca desde hace años dignificarlas, ordenarlas y levantar nuevas zonas de actividad económica que atraigan puestos de trabajo sin perder el frágil equilibrio de una población pequeña y tranquila como es Tiana.

El primer mercado municipal de Tiana

Más allá de la protección del medio natural y la conexión del corredor Collserola-Serralada de Marina, un aspecto tangible de la MPGM es la propuesta de instalación del primer mercado municipal de Tiana. "Es lo que más nos urgía porque está dentro del plan de gobierno", asume el alcalde Salvatierra. En primer lugar, recuerda el edil, se realizó un estudio comercial para el cual se consultó a vecinos y comerciantes locales, "para establecer si existía o no la necesidad". Asegura el alcalde que tanto unos como otros defienden la necesidad de disponer de un mercado municipal. "Cuando era pequeño, había el doble de tiendas de alimentación, y ahora somos muchos más vecinos pero hay menos comercio", lamenta el edil, que señala que para seguir teniendo un "pueblo vivo hay que tener actividad comercial, poder comprar en Tiana y pasear, y eso pasa por tener unpolo de atracción".

Vista de la riera d'en Font a su paso por el parque del mismo nombre / Zowy Voeten / EPC

Una vez confirmada la necesidad de levantar una lonja local, explica el alcalde que se fijaron en la experiencia de los mercados de Barcelona, que en los últimos lustros han apostado por la introducción, a modo de tándem, de supermercados en las primeras plantas de los renovados mercados.

Ese es el plan en Tiana, asegura Salvatierra, "siempre que los comerciantes estén de acuerdo". Un extremo que, por el momento, sí se cumple en Tiana, indica el edil: "Los terrenos en los que es posible levantar el mercado han de tener la calificación adecuada, y estamos en ese paso".

En esta línea, la MPGM conlleva también una necesaria reacalificación de terrenos, ya sea para la protección de la riera, para la construcción del mercado, así como para ordenar diversas actividades económicas del norte del municipio. Es por ello que la aprobación significa un incremento en casi 4,77 hectáreas del suelo no urbanizable, así como de 4,69 hectáreas de suelo urbano. Todo ello, en detrimento del suelo urbanizable no delimitado, que se reduce a 0.