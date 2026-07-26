Jordi Sacasas: “La fiesta por la beatificación de Sant Josep Oriol, en 1807, fue para Barcelona como los JJOO de 1992”

¿A qué se dedica?

Soy archivero y conservador de la Basílica de Santa Maria del Pi i Sant Jaume. Se llama así porque la antigua parroquia de Sant Jaume, que está en la calle de Ferran, se ha unido al Pi hace un par de años.

¿Desde cuándo es archivero del Pi?

Conozco el archivo desde 1991, cuando vine por primera vez, con un amigo, que era organista de la Catedral, David Malet. En 2005 empecé a trabajar aquí oficiosamente. En 2011 me nombraron oficialmente archivero. Con Malet Vinimos a recuperar la antigua capilla de música. El Pi conserva uno de los archivos musicales más importantes de Catalunya.

¿Porque se formó usted musicalmente?

Soy músico, pero también estudié Historia del Arte, estudié en la Llotja: he hecho muchas cosas pero no he acabado nada. Soy autodidacta.

Sacasas, en el interior del archivo. / Zowy Voeten / EPC

La Generalitat preservó los documentos del Pi durante la Guerra Civil.

El archivo salió de aquí durante la guerra: lo trasladaron al convento de la Esperança, después a Pedralbes. Y después, fuera de Barcelona. Acabada la guerra, cuando llegaron los nacionales, volvió al Pi en cajas, de cualquier manera. Mosén Trinitat Prat, un erudito, estuvo al frente del archivo. Pero no se entendía mucho con el rector, y luego le sustituyó Mosén Miralles.

¿Qué archivo encontró?

Un archivo montado como si fuera una biblioteca. Cuando en realidad un archivo y una biblioteca se parecen como un huevo y una castaña. Una biblioteca tiene los documentos que quiero: si me gustan los trenes pero no el fútbol, tengo libros de trenes, y no de fútbol. A mi padre le gustaba el fútbol pero no los trenes. La biblioteca de mi padre hablaba de fútbol. La mía, de trenes. Una biblioteca habla de cómo eres, de tus aficiones. ¿De qué habla un archivo? Son los papeles que no quiero, pero si tengo que pagar el gas, la luz, la comida, tengo que justificarlo y tengo que guardar esos papeles. Un archivo habla de tus necesidades, no de tus gustos.

"Un archivo y una biblioteca se parecen como un huevo y una castaña. Una biblioteca tiene los documentos que quiero; habla de cómo eres, de tus aficiones. Un archivo habla de tus necesidades, no de tus gustos"

¿El del Pi de qué necesidades habla?

De las de la basílica, una gran institución de la ciudad. Por lo tanto, habla de las necesidades de la ciudad.

¿Qué es y ha sido la Basílica del Pi para Barcelona?

La segunda parroquia de la ciudad después de Santa Maria del Mar. Hubo siete parroquias en Barcelona desde el siglo XII hasta mediados del XIX: Santa Maria del Mar, Santa Maria del Pi, Sant Just i Sant Pastor, Sant Miquel, Sant Pere de les Puel·les, Sant Cugat del Rec y Sant Jaume. Ahora Sant Miquel está en la Mercè; Sant Cugat del Rec, en Santa Maria del Mar, y Sant Jaume está en el Pi. La Catedral es una de las poquísimas catedrales que no tiene.

"Lo más antiguo que tenemos son pergaminos del XII o el XIII. Antes se guardaban de manera no sistemática. El archivo, como elemento reglado, seriado, empieza en 1402. Los libros de cuentas aparecen ese año"

¿Qué es lo más antiguo que hay en el archivo?

Pergaminos del XII y el XIII. Antes se guardaban de manera no sistemática. La iglesia es de principios del XIV pero antes hubo una iglesia románica, una prerrománica, una visigoda. El archivo, como elemento reglado, seriado, empieza en 1402, cuando hay una discusión entre el rector y los beneficiados que hace que el obispo quite el control del dinero al rector en favor de los beneficiados. Los libros de cuentas aparecen ese año.

¿Quiénes son los beneficiados?

Sacerdotes que viven de tener una renta de un señor. En el sistema feudal, el príncipe hacía un monasterio para que rezasen por él, porque como se portaban mal y mataban a tanta gente, necesitaban un empujón para ir al cielo. A partir del siglo XIII esto se democratiza y los burgueses no pagan un monasterio, pagan una capilla de una iglesia. Necesitan un sacerdote que diga las misas. Y esos son los beneficiados.

"La imagen que nosotros tenemos de Barcelona es la del siglo XIX. La de las grandes transformaciones, después de las bullangas. Porque la ciudad anterior, la Barcelona del siglo XVIII, es muy distinta"

En este archivo hay una gran parte de una Barcelona que los barceloneses, en su mayoría, no conocemos.

No la conocemos mucho. La imagen que nosotros tenemos de Barcelona es la del siglo XIX. La de las grandes transformaciones, después de las bullangas. Porque la ciudad anterior, la Barcelona del siglo XVIII, es muy distinta. A partir de la Guerra del Francès, la cosa cambia mucho.

¿Cómo era esa Barcelona anterior?

A diferencia de ahora, sus habitantes eran católicos, apostólicos y romanos. Una ciudad muy religiosa. Solo del Pi dependían 60 o 70 conventos repartidos por la Barcelona amurallada. Había esas siete parroquias, un número especial: las siete colinas de Roma, las siete iglesias de la Antigüedad, los siete niveles del cielo. Y cuando el Raval entra en la ciudad, dicen que hay que hacer una parroquia allí. Pero entonces tendremos ocho. Y no la hacen y el Raval pasa a depender del Pi.

"La iglesia era el centro cívico de la ciudad. El centro del barrio. Todos pasaban por ella. Aquello de salvar los muebles: si había un bombardeo la gente llevaba los muebles a la iglesia. Que la bombardeaban igual pero era un edificio más fuerte que una vivienda"

¿La iglesia era algo más que un sitio en el que rezar?

La iglesia era el centro cívico de la ciudad. El centro del barrio. Todos pasaban por ella. El registro lo hacía la iglesia: hasta la segunda mitad del siglo XIX no hubo registro civil en Barcelona. Las fundaciones de la beneficencia son de la iglesia. Aquello de salvar los muebles: si había un bombardeo la gente llevaba los muebles a la iglesia. Que la bombardeaban igual pero era un edificio más fuerte que una vivienda.

¿1714 es un momento importante en la evolución de la ciudad?

El cambio de la Barcelona hipercatólica a la Barcelona Rosa de Foc llega en el siglo XIX. Se cuece durante todo ese siglo. En 1714 hay otro cambio: el de una ciudad cosmopolita, moderna, que cae al suelo y debe reinventarse.

¿Y aquello que se dice que al día siguiente de la derrota de Barcelona del 11 de septiembre de 1714 la gente se puso a trabajar?

Bueno, no. Se pusieron a trabajar, pero hasta 1730 o 1740 no levantaron la cabeza. Hubo una represión económica, Barcelona era una ciudad productiva. Los bienes secuestrados, con la corruptela asociada, son los bienes que se queda Felipe V, que necesitaba dinero para erigir la Ciutadella y pagar al ejército: habían ganado la guerra. Se culpabiliza a la iglesia, considerada incitadora de la revuelta contra los Borbones. Y se secuestran sus bienes, con los que costeaba la beneficencia, que por lo tanto es mucho menos atendida. Al final la iglesia pide recursos al Rey para mantener sus fundaciones.

En 1939, tras la victoria franquista, había en Barcelona mucha gente derrotada, pero también algunos ganadores de la guerra. ¿En 1714?

Sí, hubo ganadores, también la iglesia. Sobre todo en la alta Curia. En 1714 había felipistas, partidarios de los borbones. Había muchos en Mataró, en Cervera.

Cervera, de la que se dijo que había pedido el mar como premio por su apoyo a Felipe V.

Es un malentendido. Pidieron unas rentas que daba el Puerto de Tarragona. No querían el puerto, querían el dinero. Les dijeron que no y les dieron la universidad.

"A partir de 1730 vuelve a haber dinero en Barcelona. Aquí, en el Pi, es muy claro: no pueden empezar a arreglar las ventanas destruidas por la Guerra de Successió hasta 1727"

Se prohibió a la población catalana tener armas, más allá del cuchillo atado a la mesa de la cocina.

Mi abuelo todavía lo comentaba. Nació en 1892. A él se lo debieron de explicar de pequeño. A partir de 1730 vuelve a haber dinero en Barcelona. Aquí, en el Pi, es muy claro: no pueden empezar a arreglar las ventanas destruidas por la Guerra de Successió hasta 1727. Un momento muy importante para Barcelona es la beatificación de Sant Josep Oriol, un santo del Pi, en 1806. Es como si el Barça ganara la Champions. Beatificar a un santo que era un ciudadano reconocido y conocido, no un santo del siglo III, sino del XVII, fallecido en el XVIII, hizo que la ciudad tirase la casa por la ventana. La beatificación llegó en Roma en 1806, y la gran fiesta en Barcelona, en 1807. Fue como los JJOO de 1992, una recuperación del orgullo, un reconocimiento internacional. Es el último gran momento de la premodernidad. Después ya llega Napoleón, la invasión francesa, en 1808.

¿En ese momento, Barcelona ya ha olvidado la derrota de 1714?

Sí. Es una ciudad muy próspera y cosmopolita.

¿Qué tipo de documentos hay en el archivo del Pi?

Todos los de gestión. Desde los pagos a los cobros, las rentas, el día a día. De la comida a las nóminas de los sacerdotes. Y el censo del Pi, anual, que es seguramente el más importante que hay en Barcelona.

"La rivalidad entre el Pi y Santa Maria del Mar es muy antigua. Los monaguillos se peleaban a pedradas en la plaza"

¿Qué le falta a este archivo?

Falta el sacramental, los libros de matrimonios y de bautizos. Estaban abajo en la rectoría, que fue asaltada e incendiada en 1936. Esos libros se perdieron, con alguna excepción: conservamos uno, que abarca de 1824 a 1826.

Parte de la documentación que se guarda en el Pi. / Zowy Voeten / EPC

Decía usted que es la segunda parroquia de la ciudad después de Santa Maria del Mar. ¿Hubo rivalidad entre ellas?

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