David Mañas, 55 años, vicepresidente de Cloud en T-Systems Iberia: "Barcelona debe liderar la investigación, innovación y desarrollo"

David Mañas Jaime, 55 años, con dos hijos. Nacido en Badalona, siempre ha vivido en Barcelona, ha viajado mucho por otros países por temas personales y profesionales, liderando proyectos locales e internacionales. Es Vicepresidente de Cloud y Ciberseguridad para España y Portugal de T-Systems Iberia, una multinacional alemana líder en el sector de la Informática y las Telecomunicaciones con sede en más de 30 países del mundo y con trabajadores de más de 140 nacionalidades. Ha liderado el equipo de Cloud y Ciberseguridad de la compañía en los últimos años.

¿Por qué escogiste Barcelona?

Barcelona es un lugar ideal, por su proximidad a la montaña y el mar, por su buen clima, su mix internacional, es una ciudad de oportunidades, es suficientemente grande para disponer de todo lo necesario (cultura, empresa, entorno natural, ocio, etc..) y suficientemente pequeña para que puedas acceder a todo de forma rápida. No se tarda nada en ir de un extremo a otro de Barcelona.

¿Qué aspectos de la ciudad destacarías como positivos?

Barcelona siempre ha tenido mucho encanto, es muy dinámica y emprendedora que ha facilitado la creatividad, siempre ha sido una ciudad con una gran orientación al negocio y a la internacionalización, es una cultura de personas que quieren hacer bien las cosas y dejar huella, además es una ciudad muy segura, en los últimos años ha hecho un buen avance abriendo la ciudad a los ciudadanos (parques, carriles bici, control tráfico, etc.).

¿Qué aspectos de la ciudad hay que mejorar? ¿Cómo?

Uno de los temas más importantes a mejorar es apostar por los negocios y servicios de valor, Barcelona debe liderar las actividades de investigación, innovación y desarrollo y debe tener el soporte necesario de todas instituciones para hacerlo posible. Deberíamos apostar más fuertemente para ser una ciudad ejemplo en materia de sostenibilidad medioambiental, seguir apostando por poner al ciudadano en el centro y facilitar el desarrollo siendo una ciudad digital. Adicionalmente se debe reducir el pequeño hurto que se realiza sobre todo en zonas turísticas, ya que genera una muy mala e injusta imagen.

¿Qué esperas de la Barcelona de los próximos años?

Que siga trabajando en mantener su reputación como ciudad innovadora, que sigamos invirtiendo para ser un ejemplo tanto en la administración pública como en el sector privado, que no se convierta en una ciudad escaparate, que mantenga su esencia siendo capaz de encontrar un balance adecuado entre el turismo, las actividades de valor añadido y el espacio del ciudadano.

¿Cuál sientes que es tu ciudad? ¿Qué es lo que más echas de menos?

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Mi ciudad es Barcelona, pero creo sinceramente que todas las ciudades tienen su encanto y de todas echo algo de menos, creo en el concepto de ciudadano del mundo, y que hemos de ser capaces de tener unos valores y principios en todas las grandes ciudades que hagan que los ciudadanos podamos movernos con total tranquilidad entre ellas.