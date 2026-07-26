Cinco de cada diez edificios registran deficiencias graves en las inspecciones técnicas en Catalunya

Unos 5.300 edificios de viviendas en Catalunya presentan deficiencias "importantes" o "graves" que precisan acometer obras por parte de los propietarios. El dato se extrae del último informe anual de la Sindicatura de Greuges de Catalunya, que la titular del organismo, Esther Giménez-Salinas, presentó el pasado miércoles ante el Pleno del Parlament de Catalunya. Concretamente, el informe muestra que el año 2024 se presentaron unas 11.350 solicitudes de Inspección Técnica de Edificios (ITE) a la Agència de l'Habitatge de Catalunya, de las cuales casi el 53% obtuvieron el certificado de aptitud sin deficiencias o con deficiencias leves. El resto, un 47%, cinco de cada diez edificios, obtuvieron certificados de 'apto provisional' o de 'apto cautelarmente' o de 'no apto', en función de si se habían ejecutado o no medidas "que resuelvan la situación de riesgo para personas o bienes" a partir de las deficiencias graves que presentaban.

En Catalunya, todo aquel edificio residencial construido hace 45 o más años (es decir, a fecha de 2026, en 1981 y antes) ha de pasar la ITE, que consiste en una revisión meramente visual por parte de un profesional cualificado que evalúa el estado general de los elementos comunes. En el informe elaborado por el técnico se califican las deficiencias encontradas como leves, importantes, graves o muy graves, y se recomiendan las actuaciones que hay que ejecutar. A partir de este informe, el organismo competente de la Generalitat emite un certificado de aptitud del edificio.

El resultado de una ITE puede acarrear cinco categorías. 'Apto', ya sea sin deficiencias o con ellas, pero siempre consideradas leves; 'apto provisional' (si las deficiencias son importantes), 'apto cautelar' (si son deficiencias graves o muy graves pero se han ejecutado medidas cautelares que resuelvan la situación) y 'no apto' (una resolución reservada cuando las deficiencias presentan alta gravedad y no han se han ejecutado medidas paliativas). Más allá, la Síndica lamenta que normalmente quienes no pasan la ITE lo hacen por razones económicas o sociales.

Según el informe anual, "no todos los propietarios de más de 45 años cumplen el deber de pasar la inspección técnica de edificios, por lo cual todavía quedan muchos sin valorar". Resulta complejo aportar un dato de cuántos edificios que deberían pasar la ITE no lo han hecho, ya que según la cualificación recibida pueden pasar hasta 10 años para que un inmueble de más de 45 años deba someterse de nuevo a la inspección. De todas maneras, los datos del Idescat de 2011, los últimos publicados, arrojan que Catalunya, en 1980, contaba con unos 700.000 edificios residenciales. En 2024, apenas fueron 11.350 los inmuebles que solicitaron someterse a la ITE. En términos generales, y según los datos que la Agència de l'Habitatge de Catalunya ha facilitado a la Síndica, desde 1998 se han realizado 98.322 ITE, de un total de 1,1 mi177.321 edificios de viviendas existentes en"Catalunya.

Labores de derrumbe del edificio en la calle Granada 22 de Badalona, desalojado en 2022. / Zowy Voeten / EPC

Más allá de un posible desconocimiento por parte de los propietarios de las viviendas, la Síndica señala como principal causa por la cual no se llevan a cabo todas las ITE que marca la ley al hecho que "hay comunidades de propietarios que no pueden asumir el coste de la inspección, que tienen que contratar por su cuenta, ni de las obras que se derivan". Además, la defensora de la ciudadanía también señala las dificultades que una comunidad puede llegar a tener no solo para pagar la ITE, sino para costear las reformas que se deban acometer tras la emisión del certificado.

Las viviendas más antiguas de las ciudades acostumbran a estar "situadas mayoritariamente en barrios con rentas bajas, construidas en la década de 1960, cuando se produjo un fuerte incremento de la construcción para acoger las personas que migraban hacia las ciudades industriales". Años de 'desarrollismo' en que "se priorizaba la rapidez de los procesos y la reducción de los presupuestos, y se utilizaban materiales como el cemento aluminoso en vigas y forjados", habitualmente construidos "con techo cerámico y viguetas pequeñas no suficientes armadas", como es el caso del edificio derrumbado en la calle Canigó de Badalona en febrero de 2024, suceso que se saldó con la muerte de tres vecinos.

Necesidad de ampliar las ITE

La Síndica va más allá en sus consideraciones sobre las ITE e insiste, como ya hizo en el pasado mes de abril, en que "se tendría que valorar si es necesario incorporar a la inspección pruebas técnicas adicionales, como por ejemplo mediciones de la humedad, revisiones estructurales con sensores y un control más exhaustivo de las instalaciones". Para sostener esta postura crítica, la Síndica toma el ejemplo del derrumbe mortal de Badalona.

En aquella ocasión, tal y como avanzó EL PERIÓDICO, el inmueble había pasado la ITE dos semanas antes de la tragedia con un certificado de 'apto' al encontrarse solamente tres deficiencias leves. A tenor de la Síndica, el derrumbe de la calle Canigó "cuestionó la eficacia de este control visual en construcciones con patologías estructurales ocultas que han tenido un mantenimiento deficiente".

Aunque aquel derrumbe adquirió mayor notoriedad al tener que lamentar víctimas, la Síndica recuerda que "en los últimos años se han desalojado varios edificios por peligro de ruina inminente o de derrumbamiento". Son ejemplos de ello el número 22 de la calle Granada de Badalona (cuya estructura cedió recientemente); el número 22 del pasaje Oliveres (desalojado en 2023) y el bloque del número 8 de la calle dels Pins de L'Hospitalet de Llobregat (evacuado en agosto de 2024); el edificio popularmente conocido como 'El Barco' de Esplugues de Llobregat (desalojado y derribado en 2024); o el número 9 de la calle Pirineus de Santa Coloma de Gramenet, evacuado apenas tres semanas después de la tragedia en la calle Canigó.

Si bien la Síndica apunta a la necesidad de mejorar las ITE, también puntualiza que hay que "valorar muy positivamente el resultado de su implantación" ya que, dado que es obligatoria, "muchas comunidades de propietarios han ido poniéndose al día en las obras de conservación de sus edificios". Al fin y al cabo, y más allá de si inmuebles en mal estado aprueban la ITE, esta inspección se creó "para orientar a los propietarios sobre qué actuaciones de rehabilitación y de conservación son necesarias para mantener el edificio en condiciones de habitabilidad, seguridad y salubridad".