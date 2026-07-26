Aquí estarán las nuevas paradas de autobús en la Diagonal de Barcelona | Mapa

En la avenida Diagonal de Barcelona actualmente se realizan más de 1.800 trayectos diarios, con paradas que hasta ahora concentraban 40 líneas de bus interurbano.

En este sentido, a partir del 27 de julio se reordenan y se activan nuevos puntos de parada para las líneas de bus interurbano en las zonas de Maria Cristina, Palau Reial y Zona Universitària. Así, se pretende conseguir más agilidad, eficiencia y reducir el tiempo de espera de los usuarios.

10 nuevos puntos de parada

Este cambio supone que ninguna parada llegue a acumular más de 20 líneas, pero sin necesidad de modificar la ruta, porque las paradas estarán situadas a pocos metros de la ubicación actual, minimizando el impacto sobre la ciudadanía.

Puntos de parada en el ámbito de Maria Cristina, en Avenida Diagonal de Barcelona. / Ayuntamiento de Barcelona

Hasta ahora, las 40 líneas de buses se concentran en 13 puntos de parada, pero con el cambio se pasará a 23 paradas, pues se añadirán tres nuevos puntos en Maria Cristina (en total habrá ocho), tres en Palau Reial (en total, seis) y cuatro en Zona Universitària (en total, siete). Además de las dos paradas vigentes en Pius XII, que se mantendrán sin cambios

Modificación de paradas

Puntos de parada en el ámbito de Palau Reial, en Avenida Diagonal de Barcelona. / Ayuntamiento de Barcelona

Las líneas de bus interurbanas que experimentarán la modificación de paradas serán las de los corredores de Sant Feliu de Llobregat, Martorell, Vallirana y Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat, Barcelona); de Corbera (Baix Llobregat) y Castellbisbal (Vallès Occidental, Barcelona); de Terrassa (Vallès Occidental, Barcelona); del Garraf (Barcelona); de la Costa Dorada; de Igualada (Anoia, Barcelona); de Vilafranca (Alt Penedès, Barcelona) y Reus (Baix Camp, Tarragona), y de Manresa (Bages, Barcelona) y Olesa (Baix Llobregat, Barcelona).

Puntos de parada en el ámbito de Zona Universitària, en Avenida Diagonal de Barcelona. / Ayuntamiento de Barcelona

Durante las últimas semanas se han establecido la señalización horizontal y de nuevos palos de parada. Posteriormente, se instalarán nuevas marquesinas donde sea necesario.

Es una intervención resultado de un acuerdo con la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, que busca dar respuesta a las situaciones de falta de espacio en las paradas, la saturación de autobuses y para reducir las colas y la ocupación del espacio público.

Paradas dobles

Gran parte de los nuevos puntos de parada serán aprovechando cuatro marquesinas existentes que actualmente no tienen servicio y que permite realizar paradas dobles.

De hecho, la mayoría de los 23 puntos serán paradas dobles, lo que permitirá la operativa simultánea de dos vehículos. Esto supone un funcionamiento más ágil, con menor tiempo de espera y, en general, mayor eficiencia.

Tras el incremento de la demanda

Además, cabe recordar que durante el primer semestre de 2026 se ha incrementado la demanda del transporte público significativamente, y ya resultó en interminables colas a diario que era necesario solucionar.

Así, la intervención da respuesta precisamente a la concentración de autobuses y de usuarios en las paradas de paso, con la finalidad de mejorar la fluidez.

En el caso de las líneas de autobús interurbano de la Generalitat, así como las del Área Metropolitana de Barcelona, la redistribución se ha basado en separar las paradas por corredores y también por operadores, una solución más sencilla y clara para los usuarios.