Una amonestación sin sanción pone fin al expediente al bombero crítico con la reserva femenina de plazas

Hace poco más de medio año, la Generalitat de Catalunya abrió un expediente disciplinario a Ricardo Cantero, bombero destinado al parque de Lloret de Mar, por sus comentarios públicos contra la reserva del 40% de las plazas para mujeres. Ahora, el procedimiento se ha resuelto con una amonestación que no implica ninguna sanción laboral ni económica, según confirman a EL PERIÓDICO fuentes de los Bombers de la Generalitat, pese a que, según ha manifestado el propio bombero en sus redes sociales, la resolución le perjudica a la hora de promocionar: "Consigue eliminarme como caporal", ha señalado.

La dirección de Bombers tuvo conocimiento de unas manifestaciones que podían incluir "afirmaciones inexactas" capaces de perjudicar "la imagen y la confianza de la ciudadanía" en el cuerpo de Bombers. Cantero ha sido una de las figuras más visibles del rechazo a la reserva de plazas y difundió el contenido del expediente en sus redes sociales.

El documento advertía de que esos mensajes podían poner en cuestión, ante la opinión pública, la "seguridad" y la "profesionalidad" del servicio, así como "generar una sensación de riesgo o peligro injustificada" sobre su capacidad operativa y su fiabilidad. "Es injusto y me quitan un derecho. Después de soportar durante meses acoso, presión, insultos, injurias y calumnias, me expedientan y me persiguen por defender que entren en el cuerpo de bomberos las mejores personas: los candidatos que puedan demostrar objetivamente más destrezas, habilidades y capacidades", afirmó Cantero en redes sociales.

Linda López, abogada del bombero, asegura a este diario que solicitarán la nulidad de la resolución y que, si el recurso es desestimado, abrirán la vía judicial. Asimismo, Lopez agrega que "no se acredita que hubiera desobedecido instrucciones, revelado información reservada, actuado durante el servicio, causado un perjuicio efectivo al funcionamiento del cuerpo o lesionado el interés general".

Según la letrada, la Generalitat ha sancionado manifestaciones realizadas "en el ejercicio de su libertad de expresión, fuera del servicio y en el marco de un debate de evidente interés público". La defensa considera que la resolución supone "la vulneración de los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad, presunción de inocencia y proporcionalidad", además de una situación de "indefensión" por la falta de incorporación y esclarecimiento de todos los antecedentes que dieron origen al expediente.

"Se ha sancionado una opinión crítica"

López insiste en que "se ha sancionado una opinión crítica y no una conducta disciplinariamente reprochable". Asimismo, sostiene que "la posición defendida por Ricardo nunca ha sido contraria a la incorporación de mujeres al cuerpo ni a la igualdad de oportunidades". Según la letrada, el debate se ha centrado en el sistema de acceso, el principio de mérito y capacidad y la conveniencia de que determinadas pruebas, especialmente las teóricas, sean valoradas con los mismos criterios para todos los aspirantes.

En 2022, desde el Departament d’Interior se estableció una reserva del 40% de las plazas para mujeres en las oposiciones al cuerpo de Bombers de la Generalitat, un cuerpo históricamente masculinizado. La primera promoción que responde a esta medida se ha incorporado este 2025, en un proceso que ha duplicado la presencia femenina en el cuerpo: de las 74 bomberas actuales se pasará a 164, una “cifra histórica”.

Como ya publicó este diario y confirmó Interior, el expediente se abrió, entre otros motivos, tras la recepción de un manifiesto firmado por 91 bomberos: 37 hombres y 54 mujeres. Estas últimas representan, según el texto, el 30% de las mujeres del cuerpo. En el manifiesto, los bomberos firmantes denunciaban la difusión reiterada de "discursos machistas" y contrarios a la feminización de Bombers. El documento fue remitido formalmente al subdirector general operativo y a la propia Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS), y reclamaba medidas para preservar la dignidad del cuerpo y garantizar los derechos de todas las personas que lo integran.

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La abogada López confirma, además, que se han iniciado actuaciones "para identificar a los promotores y firmantes del manifiesto difundido desde el parque de Badalona". También se ha presentado un requerimiento contra el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), al considerar que la negativa a admitir la afiliación de Cantero vulnera diversos derechos fundamentales. Asimismo, se ha requerido al sindicato CGT que rectifique y retire determinadas manifestaciones difundidas, al considerar que contienen "afirmaciones falsas y gravemente lesivas para su honor y reputación", concluye la letrada.