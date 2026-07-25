Un oasis climático en plena Rambla: el centro Arts Santa Mònica estrena refugio artístico con sombra, descanso y wifi

Con los consecutivos episodios de temperaturas extremas y calores sofocantes que se están soportando en Barcelona y, en general, en todas las ciudades españolas es necesario tener espacios para poder resguardarse.

En el centro de Barcelona, a pie de La Rambla, destaca uno en concreto por su propuesta creativa e innovadora.

Espacio de sombra y descanso

Se trata del 'Solar Index', en el centro de Arts Santa Mònica que, un año más, forma parte de la red de refugios climáticos de Barcelona.

Es una propuesta del colectivo de arte y diseño 'Naked Space' que transforma la terraza del centro en un espacio de sombra y descanso, capaz de reaccionar a la luz solar y proteger los rayos UV.

Además, han obtenido el Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental (DGQA) en la categoría de artes visuales y centros culturales, otorgado por el Departamento de Acción Climática.

Transforma la luz y el calor

En este sentido, ofrece un espacio gratuito, habitable y accesible para los vecinos y todo el público en general que forma parte del proyecto comunitario 'Raval Estiu Educatiu', que reúne los lugares en el barrio donde refugiarse del calor y hacer actividades como jugar, leer o hacer deporte resguardados del sol durante todo el verano.

El proyecto comunitario del barrio está pensado para ofrecer espacios interiores como la Sala Bar y exteriores como el 'Solar Index' para descansar, conectarse al wifi o relajarse, especialmente pensado para niños y jóvenes de la zona.

El Santa Mònica hace cada año una convocatoria de propuestas de arquitectura efímera para el Refugio climático a través de una convocatoria abierta a quienes quieran crear una instalación artística que transforme la terraza del centro en un espacio más atractivo y habitable durante los meses más calurosos del año.

De esta forma, este año la elegida es 'Solar Index', del colectivo 'Naked Space'.

Una instalación para reutilizar

La propuesta destaca por tener un tejido reactivo a los rayos UV que cambia de color según la intensidad de la radiación solar.

La instalación está formada por dos elementos principales: un ornamento que cae del techo con el tejido reactivo a la luz solar que genera sombra y una estructura hinchable que crea un espacio abierto y habitable pensado para descansar y compartir el espacio con otras personas.

Además, 'Naked Space' ha concebido el proyecto desde una lógica de reutilización, en la que los materiales tendrán una segunda vida y futuros proyectos del colectivo.

Refugio Climático 'Solar Index' en Arts Santa Mònica, en el Raval, Barcelona. / Jordi Play / Santa Mònica

El espacio público como un bien común

El Santa Mónica, con esta iniciativa, pretende reforzar su voluntad de entender el arte como un derecho y el espacio público como un bien común, promoviendo espacios de descanso, encuentro y convivencia abiertos a toda la ciudadanía.

Así, la terraza se convierte en un lugar para descansar y relacionarse desde una experiencia artística vinculada a los retos climáticos actuales.

Por tanto, el refugio climático del Santa Mònica forma parte del compromiso del centro con la sostenibilidad ambiental y con una cultura crítica y accesible.