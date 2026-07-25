Nuevo récord en el alquiler de los locales comerciales de Barcelona: escaló hasta 1.570 euros mensuales de media en 2025

La presión de los alquileres no solo afecta a los residentes de Barcelona, sino que también determina la fortaleza de su comercio para resistir a épocas de menos ventas. Los precios de arrendamiento de locales siguieron subiendo en 2025, a tenor de la última encuesta municipal del sector, que sitúa en 1.570 euros la renta media, la más alta de la serie histórica, a un precio de 19,6 euros el metro cuadrado. La subida es suave, comparada con la de 2024 --cuando creció en unos 200 euros mensuales en solo un año-- pero mantiene la línea ascendente, configurándose como el sexto problema (de una larga lista) que afectan a la actividad económica, según los afectados. Un caldo de cultivo que ha propiciado que el alcalde Jaume Collboni y parte de la oposición plantee regular el precio de los alquileres de locales.

En 2024 el alquiler medio se estimó en el mismo sondeo en 1.555,9 euros, tras varios años de estabilización. Ahora crece, con el distrito de Ciutat Vella a la cabeza, alcanzando también su punta en la serie, a 28,3 euros el metro cuadrado, el doble que en barrios más periféricos como los de Horta-Guinardó o Nou Barris. El segundo distrito más cotizado fue Sarrià-Sant Gervasi, a una media de 26,3 euros/m2. Son datos que retratan la situación de la capital catalana, al margen de las distintas estadísticas que ofrecen portales inmobiliarios y consultoras. Cabe destacar que el último informe de Idealista establece la rentabilidad en el alquiler de locales en la ciudad en un 8%, muy por encima del 5,2% que atribuye a la vivienda.

Gráfico que muestra la evolución del precio del alquiler del local comercial en Barcelona. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Esa progresión preocupa al ayuntamiento, por lo que este viernes el PSC ha llevado al pleno municipal una proposición para instar al Gobierno español a impulsar una modificación de la LAU para que incorpore instrumentos específicos para “regular o moderar los incrementos de los alquileres”. También insta al Congreso a introducir fórmulas que permitan medidas de contención de los precios en las zonas de mayor presión. Se ha aprobado con los votos de PSC, BComú, ERC y la oposición de Junts, PP y Vox.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido El precio del metro cuadrado del alquiler de locales comerciales en Barcelona.

Precios, sectores y tamaños

Por sectores, según se recoge en la Encuesta del Sector de la Actividad Comercial de Barcelona 2025, a la que ha tenido acceso este diario, los comercios dedicados a equipamiento personal son los más cotizados, a un promedio de 25,6 euros/m2 en la ciudad, muy por encima de los 17 euros que se abonan por locales destinados a artículos de alimentación. El ligero incremento de la cuota de franquicias (7,1% de los sondeados) camina en el mismo sentido, dado que el encarecimiento de los inmuebles ejerce de filtro que complica la entrada en juego de pequeños emprendedores.

Un local comercial disponible en el barrio Gòtic, esta semana. / Belén González / EPC

El estudio, realizado sobre una muestra aleatoria de casi 2.500 comercios de los distintos segmentos, refleja también que el régimen de tenencia del local alcanzó su cuota más alta de alquilados (75,4%), frente a 16,1% de propiedad (que en el caso de los no alimentarios es del doble) y un 8,3% de concesión municipal. En cuanto a las rentas medias, los tramos más frecuentes son los de establecimientos por los que se pagan de 1.200 a 1.799 euros, y de 1.800 en adelante.

Este escenario hace que el arrendamiento sea el sexto problema que más preocupa a los operadores (6,9), por detrás de la inseguridad y robos (11,5), la venta online, los impuestos, la competencia y el precio y rentabilidad del producto.

El gráfico muestra el precio del alquiler del local comercial por sector.

En este contexto, entre los factores que creen que pueden influir favorablemente en su negocio, mencionan en este orden: mejoras en el barrio o la zona y obras públicas, muy por delante de una mejora del poder adquisitivo y la demanda ciudadana, cambios en los hábitos de consumo, mejor trato fiscal, publicidad, incremento del turismo y muchos más. Y entre los que pueden perjudicarles destacan la inseguridad, la degradación de la zona donde se encuentren y el incremento de competencia.

Como avanzó EL PERIÓDICO, en cuanto a expectativas de futuro, el índice de confianza del comercio mejoró el pasado año, aunque sigue bajo desde la pandemia.

Interés inversor en los locales

Los precios medios que muestra la encuesta del ayuntamiento recogen voces de todos los distritos, pero no detallan datos de las zonas 'prime'. Y estos son precisamente los ejes más demandados, que juegan su propia liga. Un informe de la consultora inmobiliaria Forcadell de esta misma semana, con datos del primer semestre de 2026, destaca que solo hay un 3% disponible en los ejes más cotizados. Y señala que los precios alcanzan actualmente los 250 euros por metro cuadrado y mes en los mejores tramos de paseo de Gràcia y de 265 euros en los emplazamientos más destacados del Portal de l’Àngel.

Pero más allá de los extremos, en un momento en que la regulación de los precios de los alquileres y las medidas que afectan a la compra de vivienda han expulsado a los inversores de la partida residencial, los locales están en el punto de mira del mercado inmobiliario. Forcadell destaca que el 54% de la oferta disponible se comercializa en régimen de alquiler y el 46% está a la venta, pero también que los ejes 'prime' y las primeras líneas comerciales copan el interés, mientras que las secundarias y algunos barrios tienen tiempos de comercialización más largos y son muy sensibles al precio.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra el precio del alquiler del local comercial en 2025 en Barcelona por franjas de precios.

En Barcelona, enfatizan, lo más demandado son los locales de menos de 200 metros cuadrados, al concentrar el 68% de las búsquedas. En concreto, los de hasta 80 m2 representan un 35%, mientras que los de 81 y 200 m2 son un 33%. Pero un 25% de la demanda apunta a los de 201 a 500 m2, e incluso los que son aún más granden atraen a un 7% de interesados. Esa demanda tiene como segmento clave la restauración (29%), seguida por los servicios, con un 20%; el ocio, con un 18%; la alimentación, con un 17%; el equipamiento de la persona, con un 8%; y el sector del hogar, con un 4%.

Noticias relacionadas

El director de Locales Comerciales de Forcadell, Jordi Fandos, apunta que la ubicación continúa siendo esencial, pero también lo son la eficiencia comercial del local, su visibilidad y la adecuación de la renta a su potencial”.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Grado de acuerdo en abrir en domingo