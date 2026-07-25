María del Carmen, la barca malagueña de pesca de jábega que cumple 100 años en el Museu Marítim de Barcelona

El Museu Marítim de Barcelona, ese lugar lleno de historia, de embarcaciones, de elementos sorprendentes y atractivos, aquí una escafandra de buzo, aquí una mascarón de proa en forma de indígena americano, conserva junto al cristal que lo separa de la calle de Josep Carner, en el lado mar de las Drassanes, un barco no muy grande, con la obra viva, la que se sumerge en el agua, pintada de rojo, y por encima de color blanco, con una franja amarilla y claveles pintados en la parte blanca: 18 en babor y 18 en estribor.

Se llama María del Carmen y la enseña a este diario Jordi García, técnico del área de Colecciones y de la unidad de Investigación del museo. “Es una barca de jábega. Una barca de pesca de origen malagueño”, explica. Una embarcación que entraña una riqueza cultural tan considerable como lo era la pobreza, la precariedad, de los que en ella salían al mar, a remo, para pescar con una red, mediante un sistema de arrastre.

La María del Carmen fue comprada en 1974 en Málaga por catalanes que la trajeron por carretera a Barcelona. Estuvo expuesta en el Salón Náutico de Barcelona de 1975, que acabada la feria lo entregó al museo, donde permanece desde entonces. Y este año ha cumplido un siglo: fue construida en 1926.

La María del Carmen, vista desde la parte que está de cara a Josep Carner, visible desde la calle. / JORDI COTRINA / PIM

“Es una cápsula del tiempo”

El museo celebró la efeméride la semana pasada, con la participación de Pablo Portillo, abogado, investigador marítimo y especialista en este tipo de embarcaciones, que aporta todos los detalles desde Málaga: “La barca de jábega es una cápsula del tiempo. La jábega es antiquísima. La palabra viene del arabismo shabbak. Los grandes dominadores de la pesca fueron los árabes”, explica.

La pesca de jábega es un sistema de arrastre con red. La jábega es el arte de pesca, la red. Uno de sus extremos se queda con el que se conoce como chicote del cabo en tierra y el otro se mueve con la embarcación, que navega hacia fuera en línea recta y perpendicular a la playa hasta girar y formar un cerco. La red es arrastrada de vuelta, gracias el tremendo esfuerzo de algunos de los tripulantes, llamados jabegotes, que arrastran hasta tierra el cabo o relinga, denominado beta de arrastre utilizando la tralla, pieza que a modo de bandolera se colocan sobre los hombros. Y así llega a la playa la captura, básicamente boquerón, sardina y jurel.

Jábega, Bou, motor de explosión

Aunque todo esto esté escrito en presente, la pesca de jábega ya no se practica. Desapareció en los años 50, aunque no fue legalmente prohibida hasta 1980, por considerarse dañina ecológicamente hablando, si bien Portillo defiende que el sistema sí tenía mucho de sostenible: “Era un arte ecológico y selectivo. La parte final de la jábega, el capirote o corona, iba cambiando. El tamaño de las mallas se ampliaba o reducía para que las crías pudieran salir en momentos cercanos a las vedas. Había conciencia de que el mar no era infinito”.

A finales del siglo XIX y principios del XX se implantó el Bou, un sistema de pesca francés, que vino del Golfo de Marsella y que mejoraba la jábega. “Era pesca intensiva, con mas rendimiento y con menos gente necesaria”, relata. El Bou supone un alivio en cuanto al esfuerzo requerido: del remo se pasó a dos embarcaciones de vela.

“¿Quién va a renunciar al progreso, a ganar más?”, se pregunta Portillo para encontrar la causa del cambio. Más tarde, el Bou fue superado por la máquina de vapor. “Ya podemos ir más lejos, a la costa norteafricana, desde Valencia, Murcia, Andalucía. Se duerme a bordo. Empieza un incipiente frio industrial. Y también los naufragios, los primeros muertos”. El motor de explosión deja atrás la pesca no motorizada: “Con un motor pequeño de gasoil puedes hacer muchísimas cosas y con poca gente en la barca”.

Jordi García, junto a la barca- / JORDI COTRINA

Remeros: número impar

Los detalles que ofrece este investigador dan para una enciclopedia. Entre muchos otros estudios, ha analizado el caso de la María del Carmen, de la que da todos los datos. Con una eslora de 8,67 metros, fue inscrita el 25 de febrero de 1926. Su primer propietario fue Antonio Rodríguez Gutiérrez. El último, tras cinco compraventas, Pedro Gallardo Gómez. Por su eslora, tiene espacio para siete remeros. En la popa estaba el mandaor, el octavo remo, que Portillo describe como “un remo a la veneciana, con el que dirigía la embarcación mirando a sus remeros. Es la única actividad deportiva en la que nunca se mira de frente, junto con el estilo de espalda de la natación”.

En las barcas de jábega, siempre hay un número impar de remeros, porque en un extremo, el de popa, la mitad del último banco es ocupada por la jábega, por la red, de tamaño y peso considerables. Como todas las barcas de jábega, la María del Carmen tenía un mote, aunque no está del todo claro cuál era. Portillo apunta que ese mote podría ser la Cocinera o la Rosilla.. Era algo frecuente, dice, porque los pescadores eran analfabetos, y se colocaba un objeto relacionado con el mote en la embarcación en el caperol de la barca (parte superior de la roda, en la proa) para que la reconocieran cuando tenían que encontrarla. “Eran analfabetos pero no tontos. Hoy estamos alfabetizados pero estamos atontados”, afirma el investigador.

El siete de oros

También tenía asignada una carta, porque por la noche se reunían los mandaores y se decidía, por azar, qué barcas saldrían antes a pescar, y por lo tanto podrían elegir primero el lugar. La carta era siempre la misma. “En el caso de la María del Carmen, era el siete de oros”, explica Jordi García, que subraya la precariedad que a veces tenían los materiales de las barcas de jábega: “Podían estar una hora y media faenando, pero después podían comenzar a hacer agua”.

El ojo, símbolo en embarcaciones desde la antigüedad. / JORDI COTRINA

Pablo Portillo recalca que las barcas eran de la madera que se podía encontrar. Muy a menudo, de pino. “En partes de mas fricción, eucalipto. El sol y el agua de lluvia dañaba mucho las barcas”. La jábega, prosigue, es “un arte pobre, porque muchos intervienen, hay que repartir entre muchos”. Eso incluye no solo a los que pescaban, también se llevaban una parte los que arrastraban la barca para sacarla de la arena de la playa, del rebalaje, la franja de arena de la orilla de la playa donde las olas rompen y retroceden, donde se dejaban tras la pesca.

El barrio del Palo y el ojo pintado

El barrio del Palo de Málaga se convirtió en “el último reducto” de las barcas de jábega -llegó a haber 25 simultáneamente- pero su origen, subraya el experto, es muy antiguo. El ojo pintado en la proa -uno en cada lado de la barca- es un vínculo con ese pasado, un sello de la antigüedad milenaria. Encima del ojo, hay una cabeza de serpiente apoyada en el extremo de lo que Portillo define como “pico o botalón. La cabeza de serpiente era para ahuyentar a supuestos monstruos marinos”.

La cabeza de serpiente / JORDI COTRINA

“Hay investigadores, como Pedro Castañeda, que hablan de un origen mesopotámico y sumerio del ojo. El ojo ha sido utilizado por muchas civilizaciones. También por los romanos y los egipcios. Y por la civilización capitalista: en el billete de un dólar hay un ojo”, recuerda Portillo. Todo este mundo tiene además un pie en la música: “El canto por jabegote es uno de los palos del flamenco abandonados. Todas las actividades tenían un cante, la cosecha, la trilla, la mina. En este caso, no se practicaba faenando si no en tierra, descansando”.

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Práctica deportiva

Aunque ya no se pesque con barcas de jábega, siguen existiendo para el remo deportivo. “Un recorrido de 3000 años y la barca de jábega permanece. Y en ella embarcamos y remamos descalzos como los fenicios”, proclama Portillo, que lo hace en el seno de la Asociación de Remo Tradicional (ART). Hay varios clubes y varias categorías. Y espacio para la mujer: “Antes la jábega era un campo cerrado para la mujer. El peso de una barca era de 1.000 kilos y el esfuerzo, muy grande. La gran transformación del mundo de la jábega es que ha bajado de peso. Ahora pesan unos 500 kilos y pico. Ahora la mayoría de remeros son mujeres”, constata el investigador.