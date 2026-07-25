Tolkien por quintuplicado, memoria y jardines: las fiestas de Gràcia 2026 desvelan los temas de sus 23 decorados

Las fiestas de Gràcia 2026 contarán con 23 calles y plazas engalanadas por comisiones vecinales, que durante todo el año trabajan en sus locales para preparar los decorados 100% artesanales que lucirán del 15 al 21 de agosto. El listado completo de los temas de este año se ha mantenido en secreto hasta este viernes por la noche, cuando representantes de todos los grupos comparten la tradicional Cena de Vísperas y anuncian su apuesta para hacerse con la victoria en el concurso de decorados de este año.

Una vez desvelado el misterio a pie de calle, la Fundació Festa Major de Gràcia divulga la información detallada. Absolutamente todas las ornamentaciones se elaboran de manera altruista y desinteresada por las comisiones, que integran tanto a residentes en las inmediaciones como a amigos, familiares y voluntarios. La principal novedad temática de esta edición será el protagonismo del universo de Tolkien.

Por primera vez, bomo informó este jueves EL PERIÓDICO, cinco calles compartirán una misma inspiración y reproducirán distintos emplazamientos de la saga ‘El Señor de los Anillos’. Concretamente, Fraternitat de Baix presentará “El bosc de Fratergon”; Fraternitat de Dalt transformará su tramo en “La comarca de Dalt – La fraternitat dels anells”; Llibertat recreará “Argonath, Aranyerra i Mòrdor”; Progrés participará con “Progrés dels Anells: el retorn del veïnat”; y Tordera cerrará este itinerario fantástico con “Tordelfs-Rivendel”. La propuesta conjunta convertirá parte de este barrio barcelonés en un recorrido coral por la Tierra Media, con cada comisión aportando su propio escenario.

La memoria y los homenajes también tendrán un peso destacado. La calle Ciudad Real dedicará su engalanamiento, titulado “Ens queda la paraula”, a los poetas y poetisas represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo, coincidiendo con el año en que se conmemoran los 90 años de la sublevación militar. Joan Blanques de Baix rendirá homenaje al cuerpo de bomberos con “Brigada Joan Blanques”, entre humo, fuego, agua y cascos. Perill recordará a las floristas de la Rambla y al modernismo del paseo barcelonés con “Perill en flor”, mientras que la plaza del Poble Gitano celebrará con “Aniversari” el décimo aniversario de la asociación gitana Romanipe’s y de su guarnido en la plaza.

La edición de 2026 también viajará por imaginarios domésticos, literarios y populares. Berga propondrá “Anem a ca la Iaia”, un viaje a las sensaciones de las visitas a casa de los abuelos. La plazoleta de Sant Miquel y alrededores convertirá “L’abecedari de la Festa” en un homenaje a las letras, las palabras y el universo literario, y la emblemática plaza de la Vila apostará por “Un guarnit de merda”, una reivindicación del sentido escatológico de la cultura catalana. Lluís Vives invitará al vecindario a sentarse a la mesa con “La calçotada”, mientras Travessia de Sant Antoni se inspirará en una masía abandonada típica catalana con “Can Travessia”.

Mapa de las 23 calles decoradas de las fiestas de Gràcia 2026 / El Periódico

La naturaleza será otro de los hilos conductores. Joan Blanques de Baix de Tot llevará hasta Gràcia “Un mar de meduses” para reflexionar sobre la fragilidad del ecosistema marino. La plaza del Nord levantará “El jardí improbable”, un jardín de flores y plantas imaginarias con laberinto para los niños. Mozart revisitará el momento en que el umbráculo de la Ciutadella se convirtió en sala de baile con “L’hivernacle encantat”, y en cierto modo hará juego con Providència y su “Floridència”, un espacio planteado como un invernadero del parque de la Ciutadella lleno de plantas y flores de todos los tamaños y colores. Verdi, por su parte, propondrá “Metamorfosi”, un paseo por la evolución de gusano a mariposa a través de un jardín florido.

Noticias relacionadas

La cultura popular y las referencias contemporáneas completarán el mapa de los decorados. La Perla se adentrará en el mundo de los piratas del Caribe con “La Perla Negra”. Puigmartí dedicará “Viet Fest” a diferentes fiestas populares de la cultura vietnamita. El retorno de Sant Pere Màrtir al mapa de decoraciones, gracias al traslado de la comisión de la vecina calle Jesús, planteará con “Pot baixar Jesús a jugar?” una reflexión sobre el universo del juego infantil y la supresión de los roles de género, reivindicando que lo importante sea jugar y no el género de quien juega. Finalmente, la plaza Rovira i Trias celebrará con “Batiscaforoviruskas” los 20 años de decoración ininterrumpida en la plaza y los 20 años de la publicación de “Batiscafo Katiuscas”, de Antònia Font. El homenaje al grupo mallorquín será tristemente actual, tras el fallecimiento del bajista Joan Roca este miércoles.