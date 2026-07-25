Más de un tercio de los comercios de Barcelona han abierto después de la pandemia

Llegar al centenario será pronto una rareza para los comercios de Barcelona, marcados por una fuerte rotación de operadores y por las dificultades de resistir los cambios de tendencias y hábitos de consumo, así como los alquileres al alza que complican su supervivencia. La última encuesta municipal al sector del Comercio (2025) sitúa la media de antigüedad en 17,8 años, casi dos puntos menos que un año antes, con más de un tercio de la oferta comercial de la ciudad inaugurada después de 2020. El retrato de esta actividad estratégica muestra también un repunte de operadores autóctonos, ya que el porcentaje de emprendedores extranjeros baja ligeramente hasta representar un 22,5%.

Cualquier paseante descubre a diario nuevos comercios tras la extinción de otros que se han apagado por falta de éxito, o de relevo generacional, entre otras causas de cierre. Muchos empresarios y autónomos prueban suerte en un sector que mostró gran resiliencia tras la pandemia, pero que pugna por mantenerse a flote en un contexto de crecimiento del 'e-commerce' y la compra sin salir de casa. La muestra aleatoria con casi 2.500 negocios sondeados recoge un 32,4% de aperturas entre 2020 y 2025, lo que supone que hasta el presente ya serían más de un tercio del total. Otro tanto (32,9%) levantó por primera vez la persiana entre 2010 y 2019, mientras que solo un 22,1% lo hicieron antes del año 2000.

Gráfico que muestra el año de apertura de los comercios. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

De ese modo, la media de edad se sitúa en 17,8 años (en 2024 fue de 19,7, superior a años previos), aunque es algo más madura en el sector cotidiano no alimentario (21,4 años) y la automoción (20,4). Por contra, los negocios de menos edad son los de ocio y cultura (15,6 años). En cuanto al arraigo, el distrito con establecimientos con más solera (21,4 años) es Sants-Montjuic, pese a que sus principales ejes (Sants y Creu Coberta) alertaban recientemente en este diario de la tendencia a la alta rotación de operadores, que dificulta el arraigo comercial y la interacción social. En cambio, Les Corts y Nou Barris tienen las tiendas de menor trayectoria, 15,4 años de media.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Un mapa coroplético que muestra el año de apertura de los comercios.

La Encuesta de Actividad del Sector Comercial de Barcelona-2025, a la que ha tenido acceso este diario, radiografía la oferta de la ciudad, sus características, evolución y opiniones de los comerciantes. El progresivo acceso de la población inmigrante al sector se deja notar también en la 'juventud' de los comercios regentados por extranjeros, que tienen una media de 6,6 años.

Gráfica que muestra el tipo de comercio y la nacionalidad del propietario.

Según ese último retrato, un 77,5% de los establecimientos tienen titulares de nacionalidad española, 2,4 puntos más que en 2024. Del resto, la presencia foránea es destacada en especialidades muy concretas, como los bazares (75,4%), el ocio y la cultura (28,6%) y la alimentación (28,2%). Dentro de esta última, sobre todo en frutería a pie de calle (45,5%) y alimentación y bebidas también fuera de mercados (41,9%). En cambio, las nacionalidades extranjeras suponen solo el 8,6% de los propietarios de negocios de equipamiento personal, y similar proporción en estancos, y en tiendas de dietética, entre otros ejemplos.

Gráfico que muestra la nacionalidad del propietario por tipo de comercio.

Unos y otros ostentan negocios con superficies medias de 82,1 m2 en su sala principal de ventas, aunque la media total es de 135,6 m2. Ambos datos suben respecto a un año antes, pese a que el metro cuadrado se ha encarecido en 0,7 euros en el año analizado, como informa hoy este diario.

El cuestionario profundiza también en la evolución de la oferta comercial y detecta la progresiva adaptación a las comodidades que reclama el cliente. Así, crecen 4,3 puntos hasta representar al 51,3% de la oferta, los negocios que ofrecen llevar las compras a domicilio. Sobre todo en los ramos de menaje del hogar y alimentación. Las tiendas que cogen pedidos por teléfono se mantienen en un 62,8%, que alcanza el 92% en el caso de los puestos de mercado. Y avanzan la gestión informatizada hasta alcanzar al 77,8% y en menor medida las tiendas con web propia, que son un 45,6%, pese a que el 57,2% están presentes en Instagram, como principal red social.

Degustación y equipos humanos

Más claro a simple vista es el paulatino avance de la oferta de degustación dentro de las tiendas de alimentación, que en algunos ámbitos como las panaderías y los supermercados está creando conflictos con la hostelería, que se queja de competencia desleal y reclama más controles de dicha actividad. En 2025 el 27,4% de encuestados incorporaban esta práctica, el dato más alto desde la pandemia, aunque no alcanza aún la punta que obtuvo en 2019 (30,1%). Y el 31,6% despachan platos preparados, también ligeramente al alza.

En cuanto a medidas sostenibles contra el desperdicio alimentario, ya son un 85,3% quienes las aplican. Y crecen también hasta el 74,3% los que dicen potenciar los productos locales y de proximidad. En cuestiones económicas, de cara al precio de venta al público, la mitad preveían aumentos, sobre todo en segmentos no alimentarios; mientras que otros tantos afirmaban haber invertido en los negocios, modernizando establecimientos y con cambios de surtido.

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De puertas adentro, los equipos humanos mantienen dos características históricas: que siempre hay más mujeres (55,5%) que hombres empleadas en el sector, pero que la proporción se invierte en el caso de la propiedad del negocio, con predominio masculino (56,8%). Siete de cada diez trabajadores tienen entre 25 y 54 años, mientras que la mayoría de dueños de negocios 63%) tienen de 45 a 64. Y muchos están sobradamente preparados: un 25,4% con estudios universitarios, y un 45,1% con secundarios.