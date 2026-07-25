Pla Endreça Barcelona
El barrio del Clot de Barcelona lo consigue: estas arcadas de una antigua estación de tren serán rehabilitadas
El presupuesto previsto para el mantenimiento es de 1,9 millones de euros
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El parque del Clot es un parque público de Barcelona situado en el barrio de El Clot, en el distrito de Sant Martí. La ubicación se encuentra justo en un antiguo taller de Renfe, y ahora se caracteriza precisamente por algunos restos que fueron aprovechados como elementos ornamentales.
Sin embargo, hace años que los vecinos están cansados del abandono del parque y se han estado quejando múltiples veces por el deterioro de algunas infraestructuras.
Peligro de desprendimiento
El parque del Clot surge como consecuencia del soterramiento de las vías de ferrocarril que conducían a los trenes a los talleres de Renfe, inaugurados en 1858. Un año después, se hizo el diseño del nuevo espacio.
En este se optó por conservar parte de las estructuras de la antigua fábrica que se integraron en el parque, dotándolo de singularidad. Así, los restos constructivos -muros, ventanas, arcos y la chimenea- ahora delimitan los diferentes espacios.
La problemática reside en el estado en que se conservan: incluso están tapadas por una red para evitar que las piedras de las edificaciones se desprendan.
'Pla Endreça'
De esta forma, el Ayuntamiento de Barcelona incluye las siete fachadas de los antiguos talleres de Renfe al parque del Clot en el Pla Endreça y en el Plan de Mantenimiento Integral (PMI), con tal de realizar la renovación estructural de las infraestructuras y la rehabilitación de los elementos históricos.
Se trata de una obra que se realizará a lo largo de este verano 2026, que tiene una duración prevista de 5 meses y un presupuesto de más de 1,9 millones de euros.
Actuaciones
En concreto, estas son las actuaciones que se llevarán a cabo:
- Restitución de volúmenes en tramos de fachada y arcadas con desprendimientos parciales.
- Limpieza con agua a presión.
- Para la reparación de fisuras, el tratamiento consistirá en la inyección de resinas.
- En el caso de fisuras en zonas visibles, el proceso consistirá en la retirada de las piezas rotas, saneamiento de la zona afectada y reposición por unas piezas nuevas.
- Eliminación de la vegetación adosada a las fachadas.
- Recuperación de las superficies y eliminación del óxido incrustado.
Otras actuaciones
De la inversión total prevista enmarcada en el Pla Endreça y en el Plan de Mantenimiento Integral, también se destinarán 6 millones de euros al puente de Marina, y 1,4 millones de euros al viaducto de Vallcarca, además de los 1,9 millones de euros del parque del Clot.
Igualmente, la inversión prevista para estructuras viales en el marco del Plan Endreça es de 16,5 millones de euros en total repartidos entre los años 2026 y 2027.
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