Viladecans presenta al Pla de Barris una inversión de 25 millones para transformar áreas de 6.400 vecinos

Viladecans ha dado un paso para redefinir la zona de Ponent de la ciudad del Baix Llobregat al concurrir a la segunda convocatoria del Pla de Barris de la Generalitat Catalunya 2025-2029. Con un presupuesto total de 25 millones de euros, financiados a partes iguales por la Generalitat y el Ayuntamiento, esta iniciativa se marca como objetivo prioritario reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida en cinco barrios: Can Palmer, Can Sellarès, Poblat Roca, Hospital y Viviendas del Congreso. El calendario de ejecución previsto es de cinco años, con la posibilidad de extenderse hasta ocho si se ha completado más de la mitad de las actuaciones proyectadas.

La alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, ha subrayado que este plan se basa en una intervención estructural para combatir las desigualdades sociales, urbanísticas y ambientales que afectan a esta zona.

Actualmente, los barrios de Ponent ocupan algo más de 33 hectáreas y albergan a 6.466 habitantes con una renta neta por persona de 12.864 euros. Para diseñar las 34 actuaciones finales, el consistorio ha contado con la participación ciudadana a través de reuniones con asociaciones vecinales, comerciantes y entidades celebradas durante la pasada primavera.

Transformaciones, transición ecológica y acción sociocomunitaria

El plan se divide en tres ejes fundamentales. En primer lugar, las transformaciones físicas. La pieza central será el nuevo Ateneu de les Arts de Viladecans y Casal de Barri de Ponent, con una inversión de seis millones. También se destinarán importantes partidas a la rehabilitación de fachadas (1,9 millones), la eliminación de barreras arquitectónicas en edificios residenciales y espacio público, y la recuperación de la Masia de Can Sellarès.

En cuanto a la transición ecológica, se prevé la creación de un eje verde y la naturalización de la zona (1,2 millones), así como la mejora de la red de alcantarillado pluvial y residual. Además, se impulsarán refugios climáticos en áreas de juego y se darán ayudas para la instalación de placas fotovoltaicas tanto en edificios públicos como privados.

Por último, en el área de acción sociocomunitaria destaca la construcción de la Escola Bressol de Ponent (4 millones de euros) y la creación de la oficina de convivencia Espai 360. El plan también incluye programas de dinamización comercial, soporte psicológico para prevenir el abandono escolar, itinerarios de ocupación y apoyo a las personas dependientes.

Este nuevo impulso no parte de cero, sino que se plantea como la continuación del trabajo iniciado entre 2008 y 2018, cuando el primer Plan de Barrios de Ponent permitió instalar 134 ascensores y renovar tres kilómetros de alcantarillado con una inversión de 11,2 millones.

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Aquella etapa también dejó huella en otros sectores de la ciudad, como la Montserratina, donde intervenciones globales por valor de 22 millones de euros transformaron la plaza de la Constitución y permitieron inaugurar su Casal de Barri. Ahora, Ponent se prepara para su transformación definitiva, buscando consolidar la cohesión social y la sostenibilidad urbana para la próxima década.