Veolia deberá justificar la "presunta temeridad" de su oferta económica al gran contrato de agua del área de Barcelona

El grupo Veolia deberá justificar ante el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) la "presunta temeridad", en términos de la propia administración metropolitana, de su oferta económica a la baja en la licitación de 1.000 millones para suministrar agua a ocho municipios del área de Barcelona.

Lo certifica de este modo el acta administrativa de la mesa de contratación, a la cual ha accedido EL PERIÓDICO, que resolvió este jueves el sobre con la oferta económica, donde Veolia aportó la más ventajosa para la administración pública. También en el sobre con la propuesta técnica fue Veolia la licitadora que obtuvo la máxima puntuación, convirtiéndose así en la mejor posicionada para adjudicarse la contrata milmillonaria.

Además de a Veolia, el AMB también requiere a otras dos licitadoras, las Uniones Temporales de Empresa (UTE) Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), GS Inima Environtment y Constructora de Calaf y del grupo francés Saur, a argumentar en un plazo de cinco días hábiles el porqué de su "bajo nivel de precio o costes", reza el acta de la mesa de contratación.

Veolia y las dos UTE's deberán dar explicaciones que argumenten por qué sus ofertas son viables "pese a incurrir en baja anormal" y que su propuesta "no compromete la correcta prestación del servicio", detalla el AMB. El ente reclama específicamente aclaraciones sobre condiciones de la oferta vinculadas al ahorro que permita el servicio prestado; las soluciones técnicas adoptadas y condiciones excepcionalmente favorables; la innovación y originalidad de las soluciones propuestas; el respeto a obligaciones que sean aplicables en materia mediambiental, social o laboral; y una posible obtención de ayudas del Estado.

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La figura jurídica de las 'ofertas temerarias' está prevista en los pliegos de cláusulas administrativas y económicas de la licitación, los cuales indican que se considerarán "desproporcionadas o temerarias" las propuestas que estén un 5% por debajo de la media aritmética del total de ofertas presentadas, excluyendo para ese cálculo la que supere en un 5% esa media. En este caso, el AMB realiza el cálculo a partir de la propuesta de oferta para las inversiones, donde la licitación exige casi 170 millones de inversiones. Para esa cantidad, las tres licitadoras requeridas hicieron ofertas de 67,4 millones (Veolia), 92,6 millones (UTE Saur) y 119,5 millones (UTE Facsa). El AMB concluye que sus bajas de precios son respectivamente del 60%, del 45,05% y del 29,10%, proporciones que llevan a la administración metropolitana a presumir temeridad en las ofertas por superar en más de cinco puntos porcentuales la media aritmética del total de bajas.