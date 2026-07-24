Un muerto y un herido grave en una colisión frontal entre dos turismos en la BV-1248 en Sabadell

El conductor de un turismo ha fallecido este viernes por la mañana en una colisión frontal con otro turismo en la carretera BV-1248 en Sabadell (Vallès Occidental), según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 6:15 h por un siniestro en el punto kilométrico 5,5 de la citada vía. Por causas que se investigan, los dos turismos colisionaron frontalmente y, a consecuencia del encontronazo, uno de los conductores resultó herido crítico y fue evacuado al Hospital Parc Taulí, donde falleció posteriormente. Se trata de O.A.T., de 34 años y vecino de Sabadell. El conductor del otro vehículo resultó herido grave y fue trasladado a la Mutua de Terrassa.

A raíz del siniestro, se desplazaron cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y tres ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). También se ha activado un equipo conjunto de SEM y Bombers.

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Según los datos provisionales del SCT, en lo que va de año 77 personas han perdido la vida en accidentes en las carreteras catalanas, 31 de las cuales eran motoristas y 28 eran ocupantes de turismos, furgonetas o camiones. Entre las víctimas mortales también hay nueve peatones, cinco ciclistas, tres conductores de tractor y uno de patinete.