Barcelona estudiará subvencionar aires acondicionados en viviendas de los barrios más vulnerables al calor extremo

Si el pasado miércoles 15 de julio el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se reunió en el Saló de Cent del Ayuntamiento con concejales, representantes de organismos, entidades y empresas considerados "clave" para empezar a organizar lo que será el primer simulacro de ola de calor de la ciudad; este viernes, en el marco del último Ple del Consell Municipal antes de las vacaciones de verano, los grupos de Barcelona en Comú y ERC han puesto sobre la mesa sendas medidas tendentes a mejorar la calidad de vida de los barceloneses en una nueva realidad en la que los registros de temperaturas se superan año tras año. Propuestas que han sido aprobadas en la sesión plenaria y que incluyen, entre otras, la instalación de decenas de miles de aparatos de aire acondicionados y ayudas económicas para asegurar la correcta climatización de los hogares.

Por un lado, ERC ha propuesto al gobierno municipal desarrollar "un plan de actuación calendarizado y dotado presupuestariamente" bautizado como 'Refrescat, Barcelona', que contemple "ayudas rápidas" para mejorar el confort térmico de las viviendas vulnerables mediante "sensores de temperatura, medidas de eficiencia energética o protecciones solares". En el caso de la propuesta de Barcelona en Comú, la clave es que los vecinos con menos recursos también puedan acceder a tener un aparato de aire acondicionado en su casa. Así, los Comuns han instado al gobierno municipal a desarrollar un "plan de mejora de climatización", dotado de 10 millones de euros anuales y sostenido al menos durante cuatro años, para instalar aparatos de aire acondicionado en unas 20.000 viviendas por mandato. Pese al voto en contra de PP y de Vox en el caso de la propuesta de los Comuns y la abstención de los mismos a la de ERC, ambas propuestas han tirado adelante con los votos a favor del resto de grupos políticos.

Ha arrancado el debate la concejala de Barcelona en Comú Gemma Tarafa, que ha deseado un "buen y caluroso día" a los presentes. La edila ha recordado que en lo que va de verano ya han muerto un centenar de personas en Catalunya por motivos atribuibles a las altas temperaturas y ha indicado que "el calor lo sufre quien menos tiene", en referencia a que España "es el país de la Unión Europea en que más personas declaran no poder pagarse el aire acondicionado". Si bien la media indica que "el 50% de las viviendas de Barcelona no tienen aire acondicionado", en las "viviendas de clase alta" ese porcentaje escala hasta el 71%, ha añadido Tarafa.

Por su parte, la concejala de ERC Elisenda Alamany ha querido retomar el anuncio, antes referido, del inicio de la preparación del simulacro de ola de calor, que se prevé para septiembre del año que viene. "Encadenamos olas de calor, una tras otra, pero ante esta realidad nos encontramos con el 'ir haciendo', las improvisaciones y los simulacros". "El Ayuntamiento llega tarde cuando habla de los 50 grados, porque la ciudad no está preparada ahora ni siquiera para los 30 grados; los debates sobre el simulacro están bien, pero la ciudad quema ya", ha añadido. Para Alamany, si salir de casa es un riesgo, se pierde la esencia mediterránea de la ciudad", por lo que pide "ambición de ciudad" para "no dejar de ser como somos y vivir como vivimos". Para ello, ha propuesto la creación de un 'mapa de calor' que se pueda consultar desde dispositivos móviles y que sirva para que aquellos que más sufren el calor puedan preparar sus itinerarios bajo un sol cada vez más inclemente.

Por parte del gobierno municipal, ha tomado la palabra la primera teniente de Alcalde, Laia Bonet, que ha confirmado el apoyo del PSC a sendas propuestas. No ha perdido la ocasión, sin embargo, para enumerar algunas de las medidas que ha tomado el gobierno municipal en materia de crisis climática. Bonet ha mencionado, por ejemplo, la "rehabilitación de edificios para impulsar la eficiencia energética", pero ha declarado que es necesario acometer los debates que ambas propuestas ponen sobre la mesa y ha mostrado las dudas que le despiertan las mismas. En primer lugar, se ha preguntado quién ha de pedir las ayudas, y a quién deben ir dirigidas. En segundo lugar, ha recordado que buena parte de las familias vulnerables son inquilinas y no propietarias: "¿Cómo configuramos una ayuda que puede implicar una subida del valor de la propiedad y, a la vez, un incremento de la factura para el inquilino?", se ha cuestionado. En todo caso, ha zanjado Bonet, se trata de inquietudes sobre las que el gobierno municipal reflexionará "para que las propuestas sean exitosas". Antes de zanjar su intervención, la teniente de Alcaldía ha tendido el guante a los grupos de ERC y Comuns para que ambas propuestas se puedan hacer realidad gracias a un futuro acuerdo presupuestario en 2027.