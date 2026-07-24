Barcelona revalida a David Bondia como Síndic de Greuges hasta 2031

El Pleno del Consell Municipal del Ayuntamiento de Barcelona ha ratificado la candidatura de David Bondia como Síndic de Greuges de la capital catalana, con los votos a favor de todos los grupos políticos excepto del PP, que se ha abstenido, y de Vox, que ha votado en contra. Ha sido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien ha cerrado el debate que ha precedido a la votación con un agradecimiento a ambos candidatos: "El buen trabajo del Síndic contribuye a mejorar el gobierno municipal", ha declarado el edil, que ha resaltado la capacidad de trasladar el sentir de los ciudadanos al gobierno municipal y buscar soluciones a los problemas de los vecinos.

Bondia ya se impuso en la votación ciudadana ―no vinculante pero sí relevante para que los concejales del consistorio barcelonés decidan su voto―, ante la candidatura de Gemma Calvet. El recién renombrado como Síndic reunió 2.064 votos, frente a los 643 obtenidos por Calvet. En cuanto al apoyo de las entidades, Bondia también superó a su contrincante, ya que 50 entidades presentaron la candidatura de Bondia y, posteriormente, logró el respaldo de la mitad de ellas; mientras que a Calvet la presentaron cuatro entidades y pudo lograr el respaldo de seis. Pese a que el Pleno del Consell le ha nombrado Síndic este viernes, Bondia deberá esperar hasta el mes de octubre, cuando acabe su mandato actual, para que su nombramiento sea oficial. Ocupará el cargo hasta el año 2031.

Ha arrancado el debate la primera teniente de Alcaldía, Laia Bonet, que ha deseado "muchos aciertos" a Bondia, de quien ha destacado el trabajo desarrollado en los últimos años: "Es necesario reconocer el papel de la Sindicatura de Greuges, que nos ayuda a escuchar más y gobernar mejor". Por su parte, el presidente del grupo municipal de Junts, Jordi Martí, que ha destacado la importancia "para el país" de la sindicatura municipal: "Le pedimos al nuevo Síndic más capacidad de incidencia para que sus recomendaciones se traduzcan en cambios reales; le pedimos un paso más, más rendición de cuentas".

El concejal de Barcelona en Comú Marc Serra ha celebrado el proceso de votación ciudadana, ha señalado que se necesitan "gobiernos que crean en la participación ciudadana" y ha indicado que la Sindicatura ha de "garantizar los derechos de la ciudadanía, sobre todo de los que más lo necesitan". Rosa Suriñac, concejala de ERC, ha depositado la "confianza" de su grupo en Bondia, a quien ha pedido "incidir aún más a pie de calle".

Las notas discordantes las han puesto los grupos del PP y de Vox. Los primeros, en voz de Sonia Devesa, sostienen que "ha llegado el momento de abrir un debate serio de un modelo que refuerce aún más la independencia del cargo". Por parte de Vox, el concejal Gonzalo de Oro-Pulido, ha criticado la existencia de la figura del Síndic de Greuges de Barcelona, ya que a su tenor se trata de una "triplicidad", al existir también la Síndica de Catalunya y el Defensor de la Ciudadanía a nivel español.

Bondia es licenciado en Derecho y ocupa el cargo de Síndic de Greuges de Barcelona desde 2021. En aquella ocasión, accedió al puesto con los votos a favor de ERC, Barcelona en Comú, Junts y el PSC. Votaron en contra Ciutadans, Barcelona pel Canvi y el PP. Previamente, fue presidente del Institut de Drets Humans de Catalunya y profesor titular de Derecho internacional público de la Universitat de Barcelona. También licenciada en Derecho, Calvet tiene una trayectoria vinculada con ese sector, pues formó parte del Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya, del Consorcio de Servicios sociales de Barcelona, de la Oficina per la No-discriminació del Ayuntamiento de Barcelona y de la Mesa Penitenciaria de Catalunya.