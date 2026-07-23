Suministro para ocho municipios metropolitanos
Veolia presenta la mejor oferta económica para el contrato de agua de 1.000 millones del área de Barcelona
El AMB advierte de que la adjudicación definitiva del concurso aún no se ha producido y se espera que el desenlace sea controvertido
CONTEXTO | Veolia gana posiciones para adjudicarse el contrato de agua de 1.000 millones del área de Barcelona
El grupo Veolia ha presentado la mejor oferta económica para el contrato público de 1.000 millones del suministro de agua en ocho ciudades del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Lo confirman a EL PERIÓDICO fuentes del sector y del Área Metropolitanaa de Barcelona (AMB), administración licitante y que advierte de que la adjudicación formal aún no se ha producido y que deberá esperar al cauce administrativo previsto.
Tal y como adelantó EL PERIÓDICO, la compañía ya había ganado posiciones esta semana al obtener la máxima puntuación del 'sobre B', el cual contiene la propuesta técnica y que representa 49 puntos sobre 100 del concurso. Los 51 puntos restantes dependen de la oferta económica, en el 'sobre C' que se ha abierto este 23 de julio. Es este sobre el que ha revelado que la oferta más ventajosa es la del grupo Veolia, matriz de Aigües de Barcelona, sociedad mixta entre Veolia (70%), Criteria (15%) y el propio AMB (15%) que suministra agua en 23 municipios metropolitanos, Barcelona incluida.
Fuentes del sector consultadas por este diario auguran controversia sobre la baja oferta económica de Veolia de cara a la resolución definitiva del concurso público.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ocho heridos por una deflagración de gas en los accesos del metro de Plaça de Sants de Barcelona
- La ronda de Dalt inicia dos semanas de cortes nocturnos para colocar el techo de un nuevo tramo cubierto en Vall d’Hebron
- Barcelona inicia una inspección 'preventiva' de todas las tiendas y terrazas de la Rambla para advertir infracciones
- La Generalitat estudia la liberalización de un millar de pisos protegidos de Badia del Vallès tras meses de presión vecinal
- Fuertes rachas de viento tumban varios árboles de L'Hospitalet en una fugaz tormenta veraniega
- Es como una expropiación': propietarios del área de Barcelona se movilizan contra la protección oficial indefinida de sus pisos
- Vídeo | Vandalizado el mural de TVBoy dedicado a Ferran Torres tras numerosos mensajes en X que instaban a destrozarlo
- Fallece María del Turruchel Alcantud, concejala del PP en Cornellà, tras una larga enfermedad