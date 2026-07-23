Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incidencias RodaliesEntrevista ZapateroFuga gas SantsCalorBarcelonaCaso AndicDe la FuenteÁbalosLey tabacoAvión Canarias
instagramlinkedin

Suministro para ocho municipios metropolitanos

Veolia presenta la mejor oferta económica para el contrato de agua de 1.000 millones del área de Barcelona

El AMB advierte de que la adjudicación definitiva del concurso aún no se ha producido y se espera que el desenlace sea controvertido

CONTEXTO | Veolia gana posiciones para adjudicarse el contrato de agua de 1.000 millones del área de Barcelona

Instalaciones hídricas de Aigües de Barcelona.

Instalaciones hídricas de Aigües de Barcelona.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel Arenas

Manuel Arenas

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El grupo Veolia ha presentado la mejor oferta económica para el contrato público de 1.000 millones del suministro de agua en ocho ciudades del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Lo confirman a EL PERIÓDICO fuentes del sector y del Área Metropolitanaa de Barcelona (AMB), administración licitante y que advierte de que la adjudicación formal aún no se ha producido y que deberá esperar al cauce administrativo previsto.

Tal y como adelantó EL PERIÓDICO, la compañía ya había ganado posiciones esta semana al obtener la máxima puntuación del 'sobre B', el cual contiene la propuesta técnica y que representa 49 puntos sobre 100 del concurso. Los 51 puntos restantes dependen de la oferta económica, en el 'sobre C' que se ha abierto este 23 de julio. Es este sobre el que ha revelado que la oferta más ventajosa es la del grupo Veolia, matriz de Aigües de Barcelona, sociedad mixta entre Veolia (70%), Criteria (15%) y el propio AMB (15%) que suministra agua en 23 municipios metropolitanos, Barcelona incluida.

Noticias relacionadas

Fuentes del sector consultadas por este diario auguran controversia sobre la baja oferta económica de Veolia de cara a la resolución definitiva del concurso público.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ocho heridos por una deflagración de gas en los accesos del metro de Plaça de Sants de Barcelona
  2. La ronda de Dalt inicia dos semanas de cortes nocturnos para colocar el techo de un nuevo tramo cubierto en Vall d’Hebron
  3. Barcelona inicia una inspección 'preventiva' de todas las tiendas y terrazas de la Rambla para advertir infracciones
  4. La Generalitat estudia la liberalización de un millar de pisos protegidos de Badia del Vallès tras meses de presión vecinal
  5. Fuertes rachas de viento tumban varios árboles de L'Hospitalet en una fugaz tormenta veraniega
  6. Es como una expropiación': propietarios del área de Barcelona se movilizan contra la protección oficial indefinida de sus pisos
  7. Vídeo | Vandalizado el mural de TVBoy dedicado a Ferran Torres tras numerosos mensajes en X que instaban a destrozarlo
  8. Fallece María del Turruchel Alcantud, concejala del PP en Cornellà, tras una larga enfermedad

Veolia presenta la mejor oferta económica para el contrato de agua de 1.000 millones del área de Barcelona

Apagada la llamarada de la plaza de Sants de Barcelona 13 horas después de la explosión de gas

Apagada la llamarada de la plaza de Sants de Barcelona 13 horas después de la explosión de gas

Los bomberos esperan taponar la fuga de gas del barrio de Sants en las próximas horas

La fiesta de verano de Roger Pallarols atrae a políticos y farándula entre copas, música y humo en Barcelona

La fiesta de verano de Roger Pallarols atrae a políticos y farándula entre copas, música y humo en Barcelona

Un hombre de 60 años fallece tras precipitarse de un edificio de Barcelona

Una gran llamarada ha quemado durante 13 horas tras la deflagración de gas en Barcelona

El espectacular pueblo costero a solo 20 minutos de Cornellà

Ocho heridos y cinco realojados por una explosión de gas en un acceso del metro de Plaça de Sants