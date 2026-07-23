Veolia presenta la mejor oferta económica para el contrato de agua de 1.000 millones del área de Barcelona

El grupo Veolia ha presentado la mejor oferta económica para el contrato público de 1.000 millones del suministro de agua en ocho ciudades del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Lo confirman a EL PERIÓDICO fuentes del sector y del Área Metropolitanaa de Barcelona (AMB), administración licitante y que advierte de que la adjudicación formal aún no se ha producido y que deberá esperar al cauce administrativo previsto.

Tal y como adelantó EL PERIÓDICO, la compañía ya había ganado posiciones esta semana al obtener la máxima puntuación del 'sobre B', el cual contiene la propuesta técnica y que representa 49 puntos sobre 100 del concurso. Los 51 puntos restantes dependen de la oferta económica, en el 'sobre C' que se ha abierto este 23 de julio. Es este sobre el que ha revelado que la oferta más ventajosa es la del grupo Veolia, matriz de Aigües de Barcelona, sociedad mixta entre Veolia (70%), Criteria (15%) y el propio AMB (15%) que suministra agua en 23 municipios metropolitanos, Barcelona incluida.

Noticias relacionadas

Fuentes del sector consultadas por este diario auguran controversia sobre la baja oferta económica de Veolia de cara a la resolución definitiva del concurso público.